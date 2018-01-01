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Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 485,315
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Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает крытой парковкой, аквапарком, магазинами, круглосуточной охраной, детской площадкой, зеленой зоной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из лучших районов азиатской части города, рядом с пляжами, университетом, парком, рестораном.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с аквапарком и зеленой зоной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 485,315
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