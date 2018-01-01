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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 1,561,802
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает открытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, кафе.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Босфором и автомагистралями.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,561,802
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Другие комплексы
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект жилого комплекса
Sekerhane Mahallesi, Турция
Сдача в: 2023

Представляем вашему вниманию новый стильный проект жилого комплекса с полной внутренней инфраструктурой в респектабельном районе Оба - Алания. Преимуществом данного проекта является расположение – удаленность от оживленных центральных улиц, но при этом рядом со всеми удобствами городской инфраструктуры. Здесь сосредоточены основные крупные ТЦ, а также именно в этом районе находится новая городская больница – 1 км, и большинство престижных частных школ и колледжей. И это самый близкий к центру Алании район – 3 км. Расстояние до побережья Средиземного моря – 1,5 км.
Резиденция будет состоять из 4 блоков и большой частной территории. Общая площадь застройки 6197 кв. м. Также резиденция порадует самодостаточной внутренней инфраструктурой, а это дополнительные удобства для отдыха и развлечений, которые сделает этот комплекс исключительным местом для жизни.
К продаже предложены квартиры следующих планировок -  двухкомнатные 1+1 площадью от 48 до 58 кв. м, трехкомнатные 2+1 площадью 110 кв. м, двухуровневые пентхаусы 3+1 и 4+1 площадью от 157 до 277 кв. м. Апартаменты будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью, укомплектованными санузлами, а также будут установлена вся сантехника.
При покупке квартиры на стадии строительства работает система беспроцентной рассрочки до окончания строительства по удобному индивидуальному графику оплат. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Роскошный жилой комплекс в европейском Стамбуле рядом с автомагистралями, мостами, линией метро, автомагистралью TEM и E-5. Рядом с центром страны, всего в нескольких минутах от площади Таксим и Босфора. Подходящий вариант проживания и инвестиций соответствует условиям получения турецкого гражданства. Он расположен в Кагитане, одном из выдающихся районов с высокой окупаемостью инвестиций. Окруженный множеством торговых центров, археологических музеев, парков, университетов и больниц. Очаровательное сочетание современного архитектурного стиля и потрясающего вида на зеленые насаждения, окружающие проект.
Жилой комплекс Пентхаусы в новом комплексе - район Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены квартиры-пентхаусы 2+1 и 4+1 площадью 105 и 165 м2 соответственно. Расстояние до моря 1300 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
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