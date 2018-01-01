Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 1,561,802
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О комплексе
Резиденция располагает открытыми бассейнами, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, баскетбольной площадкой, кафе.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в зеленом районе, рядом с Босфором и автомагистралями.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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