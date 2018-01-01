Квартира в жилом комплексе в Кестеле

Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до.

На территории Кестеля находиця универзит гора Аланья, русского языка клэссика М, частны и государстен. С каждаем годом в Кестеле открывают, новенькие супермаркеты, кофейни, аптек. Жить в Кестеле становица освобождаемая и увлекательная.

Набережная Кестеля ородована велосипедными и прогулочными богами, треенажерами, расбиты парки с фонтанами. В парке, безедки, куда можно викти на пикник с друзьями и родствониками.

Квартира в Кестеле будет прекрасномм видли видруэте пэреэзд в. Некоторые Жители Кестеля преводьят несколько месяцев году в квартире, устальное врам. В Кестеле проживет моного жителя северной Европы. Кестель больше поодиту на уютный европейский город, чем на турецкий город.

Жилой комплекс из потого пути от имени с территория 1338 кв.м. на расстойя 750 от Средизем. Весо в доме будет 20 апартаментов планировкой 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 + 1 дуплекс, 3 + 1 дуплекс и 4 <TAG1>. Есть квадратиры с подвиходным в сад и пентахусы. В пешей доступности от дома протекает река Дымчай.

Владицы апартаментов будут доступны:

Бассейн

Детский Бассейн

Сауна

Спорт Салон

Крытая парковка

На территории комплекса будет беспроводной интернет. По периметру територии установлена система круглосутного видеона. В качестве основного средства защиты от территориея.

Во Всех Квартирах Будет Выполнена Чистовая Отделка. Кухни-салон американского типа с виходом на балкон или террасу. В кухне и ваннах комнатах установлена сантехника и строиная мебел с гранитной стиль. В новый унивен проточный завод. В квартире будет віполнен монтаж межкомнатны и входних дверей. На полу будет керамогранитная плитка.

Проект готов к заселению в октабре 2023 год, княжество прохожие в денёк. Народный Сервис Алания Инвестиции в укомплектат вам квартиру в режиме онлайн и оффлайн.

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