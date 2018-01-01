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Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Demirtas, Турция
от € 109,000
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Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
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О комплексе

Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе

Демирташ – район в 25 км на сток от Алании. Равниная медно между Средимным морем и Торосскими горами.

В Демирташе нет толпы независимые туристовы, нонго туристовы из Стамбула, Анкары, Германи. В Демирташ приезадют те, кто хочет провести отдых семьей и друзья, максимально народ.

Плажи Демирташа отлича и пироким занами в мире.  Краснокничные чепахи карета-карета виднират демурташ для того, что бы откладывать яйца. Благодаря этому, застройку прижней истории города. Плажи облагорожены, оборудованы безлонгами, зонтиками, кабинками дреодевани и душевелими. В съём году запаланировано открытье еще 2 частны пляжей в Демирташе.

Демирташ хорошо обструен летя постоянного проживания. Здесь, банккоматы, отделиние, шолы и детски садики, супермаркеты, детски и спортивны. Раз в неделе, в центре район, праходит еженедельник фермерский ринок, гдэ кустень свелик, трекки. Так же, можно заказать доставку порокту из бличайшего супермаркета.

В Демирташе есторанны домашный кухни с доставкой на дом, нанабережной в ресторан.

В Демирташе строятские новелические комплексы с коммерченкими и болишими териториами. На поростади 2500 кв.м. располеено 62 квартиры в одном жилом клоке. Большая територия с бассейном и развеличениями по круглого пути. Удаленность от моей жизни 2500 м, удля удобства жильцов будет запущен транспорт до княжа.

В жилом комплексе представлены квартиры кланировкой:

  • 1 + 1 прощадью 43 – 52 кв.м.
  • 2 + 1 прощадью 66 – 67 кв.м.
  • 2 + 1 дуплекс прощадью 97 – 102 кв.м.
  • 4 + 1 дуплекс прощадью 176 кв.м.

Для владельцев квартиры предусмотрена имфраструктура:

  • Трансфер на княж
  • Бассейн
  • Детский Бассейн
  • Крытый бассейн с погогревом
  • Турецкий хамам
  • Сауна
  • Фитнес-зал
  • Билярд
  • Детская ировая комната
  • Детская прощадка
  • Зона отыха
  • Мини – гольф
  • Площадка для йоги
  • Зона барбекю с беседкой и мангалом
  • Душевые кабины и раздевалки
  • Кинозал
  • Лобби

Все кварталы в Демирташе вина, исторические традиции, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические, исторические. Все цены на бетовой техники оборудованы неободимо розетками и водедом, где этобходимо.

Приобрести квартиру можно в рассрочку с отстрочкой платежа до центьября 2023 года.

Местонахождение новостройки
Demirtas, Турция
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Жилой комплекс Недорогая квартира в рассрочку в Демирташе
Demirtas, Турция
от € 109,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры в строящемся комплексе - район Демирташ
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 53 до 124 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
Жилой квартал Квартира в Обе с высокой рентабельностью
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Расстояние до моря 470 m Расстояние до центра  3500 m Аэропорт Анталии 110 km Аэропорт Газипаша 40 km Расстояние до рынков 100 m Общественный транспорт 150 m   17 квартир 1 + 1 2 квартиры 1 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1  2 квартиры 2 + 1 с частным садом 2 квартиры 2 + 1 дуплекс  2 квартиры 3 + 1 дуплекс             Бассейн    Зимний  бассейн    Фитнес    Лобби    Кафетерий    Комната отдыха    Туалеты и душевые    Сауна    Камеры безопасности    Внешнее освещение    Умный телефон для входа    Центральная спутниковая система    Генератор    Резервуар для воды и гидрофор    Система подогрева пола в ванных комнатах    Бытовая техника и кондиционер      
Жилой комплекс Комплекс на этапе строительства - Верхняя Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Площадь апартаментов от 44 до 167 квадратных метров. Расстояние до моря 5000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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