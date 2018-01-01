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Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании

Каракокали, Турция
от € 248,500
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Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
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О комплексе

Квартира в Алании от застройчика

Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу.

Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк.

Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%.

На територии комплекса доступна инфраструктуру:

  • Открытый бассейн с аквапарком;
  • Детский бассейн;
  • Крытый бассейн с погогревом и джакузи;
  • Тренажерный зал;
  • СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты;
  • Лобби и лауньж-зона;
  • Билярдная и народная теннис;
  • PlayStation room;
  • Кинозал;
  • Библиотека;
  • Детская прощадка;
  • Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;
  • Теннисный крот;
  • Открытая и Крытая Парковка;
  • Кладовые;
  • Спутникова Антенна;
  • Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена.

Квартира в топоме кесет прикрасной инвестиции в будуще идеалном местом алы ва. Менеджеры компании Алании Инвестиции в вод подобрать лучший варянт, сборники и другие. Вам Останеця Только Наслаждатья Свойм Новым Дом

 

Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Квартира возле моря в Алании
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Наш проект расположен в Алании районе Паяллар, в центре высокоразвитой инфраструктуры. Здесь Вы можете не только насладиться шопингом и ресторанами, но и понежиться на солнышке на берегу нетронутого пляжа, любуясь гармонией бирюзового моря и зелени.
Проект обеспечит все для Вашего комфортного проживания и отдыха на побережье Средиземного моря.
Для разработки и реализации этого проекта были собраны ведущие турецкие специалисты в области строительства, архитектуры и дизайна интерьеров.

Общие характеристики жилого комплекса:
- Открытый и закрытый бассейн - Сауна - Турецкий хаммам - Фитнес и СПА центр - Бар у бассейна - Двойной лифт - Игровая зона (бильярд, настольный теннис, Детская площадка - Парковка - Спутниковая антенна - Электрогенератор - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение - Интернет

Характеристики квартир :
В каждой ванной комнате есть умывальник, душевая кабина, дополнительные аксессуары
на выбор ванна/джакузи -
По всему периметру квартир будут тёплые полы
Внутренние помещения выполнены из ПВХ с тепло и шумоизоляцией
Встроенные кухонные шкафы
Входные двери изготовлены из первоклассной стали

Проект состоит из 2 блоков, состоящих из 90 квартир и 14 пентхаусов на земельном участке общей площадью 10521 кв.м.
Квартиры различаются в зависимости от общей площади и планировки.
В комплексе есть несколько типов квартир:
• 52 квартиры 1+1 общей площадью 74 кв.м.
• 33 квартиры 2+1 общей площадью 132,7 кв.м.
• 5 пентхаусов 2+1
• 2 пентхаусов 4+1
• 7 пентхауса 3+1
• 3 коммерческих магазина

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