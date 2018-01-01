Квартира в Алании от застройчика

Район Космур находиця в 5 км от центра Алании и Аланийского прота. Это место, в настоящее время не все, что нужно сделать, чтобы получить доступ к активу.

Тосмур – район, кроторый вид жители евройпеских стран для кругодично. Теплая зима в Алании привлечет европейцев превести пару месяцев у теплого морья. Имея свою квартиру в Алании, вид сможете приэхат сами или сдать в аренду.

В районе Тосмур новенты появляются парец в году, пот в редкий шансь купить в тёк.

Жилой комплекс занимает прощадь 6678 кв.м., состок из 3 жилых зданий, которое располе на охраньёмой тери. Расстание до конца 250 м, до конца к морью у вас есть разбрызгивание магазина, супермаркеты и ферме. Квартира в рассрочку на 24 месяца с первоначальным восносом от 30%.

На територии комплекса доступна инфраструктуру:

Открытый бассейн с аквапарком;

Детский бассейн;

Крытый бассейн с погогревом и джакузи;

Тренажерный зал;

СПА – комплекс: Турецкий хамам; Сауна; Рымская парная; Массажные комнаты;

Лобби и лауньж-зона;

Билярдная и народная теннис;

PlayStation room;

Кинозал;

Библиотека;

Детская прощадка;

Сад с ландшафтным дизайном и фонтанами;

Теннисный крот;

Открытая и Крытая Парковка;

Кладовые;

Спутникова Антенна;

Генератор электричества.

Квартира с ремонтом от застройчика. Станы Окрашены, князья Краской, установлена, мебелия с гранитной. В базовой системе «, подогрев полов в санузле. Есть подводка для установки отоплена.

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