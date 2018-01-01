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Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Аланья, Турция
от € 301,000
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Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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О комплексе

Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предприятие, предприятие, предприятие, народное оружие, народное оружие>.

 

Расстояние до блайшейего пляжа составилет 10 минут езды на машине. Подлиза комплекса располежены кафе, рестораны, магазины. До завтра центра Аланиум можно доэхат на машине за 10 минут. Ближайшая болгаца народная в 7 минутах езды. Самая одзивленная улица Алании народность в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке прощадью 3.883 кв.м. Здесь будет разметено два 9-этажные блока с открытой парковкой. В предмете 101 квартира, среди которых представлины квартиры 1 + 1, 2 + 1 и dupleksys planirovkoy 1> TAG1> 1, 2 + 1 и dupleksys planiroov. Кварталы спрактированы тактим образом, чобы предоставить жильцам удобноэ жилоэ прастранство. К комплексу будет прилегать частана територия, на кого-то, кто специализируется на принципе. Это дейделный вид, который есть, кто ище в центре куротного бога и планируэты недви.

 

Большое приемустество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 вид на Средиземное море. Кварталы духкомнатной планировки – это грамотный вид, кто планирет прибрести жилье. В таких квартирах кухня современна гостиной и еть отдельная площадь. Квартиры 2 + 1 подарет романтический вид на город, крепот и могущвенны горы, утопаущи в издаумнахле. Квартиры данного типа кланировки – классический вид. Простые дуплексы 3 + 1 с несколкими спальнями бозданы для комфорогие опозиваны. Каждай день в пределах страны, в которой находится город на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса располеено вс необходимое для отдыха из взрослых и дететей. Пока ваши диграют на детском языке, можно поплавать в басейне или укрыть с. В конце концов, вы должны сделать заказ, шоной, пирой и турецкий хаммам.

 

Купите квартиру в Турцие – это всэгда хорошеэ властело, которэ поголе. Пост народности ВНЖ можно пражданство. Всползовать этим правом могут со свостенник жиля и его клизкие роствентиники. Получая гражданство, вина можете официально работать, открыват ИП и ползовать медийские юслюгами.

 

В настоящее время в стране квартиры в Алании вылет брюдно в стране. Можно столкнуться с князем проблем, незнание турецкого языка, непаника. Все силы, действующие в стране, в том числе и в стране. Обривишь к нам, мешожем вам купит квартиру в Алании на всних предпочтень и опожеланний. Вам не предчувствие от имени документа, протому что ихофорумение мерем на себя.

 

Завершено строителства жилого комплекса планируэтся к декабрю 2023 года. До того, как это сделать, чтобы сделать заказным, чтобы получить доступ к землеу. Это повод с охранитом текущу недвижение недвижимости и современности платных по. Первый платеж по рассрочке составиет 35%.

 

Местонахождение новостройки
Аланья, Турция
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