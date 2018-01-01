Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена.

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В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше.

Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба.

В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ.

Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе.

Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны:

Бассейн

Детская мощадка в саду

Детская ировая комната

Фитнес зал

Турецкая баня

Сауна

Комната развлечений

Комната для сквоша

Соляная комната

Парная

Зона отыха

Кафе – Бар

Мини-клуб

Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника.

Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе.

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