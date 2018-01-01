  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика

Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика

Gazipasa, Турция
от € 117,082
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
1 / 23
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Продажа квартиры в Газипаше от застроики с беспроцентной рассрочкой

Газипаша – город в 30 км на сток от Алании с населением 52000 шеловек. Газипаша имет соштвенную городскую инфраструктуру и сикарныэ песчано-галечные князи. Газипаша находиця на равнине между Средиземным и Торосскими горами. Центральны княги Газипаши народные между руинами античного села келена.

Мединская сфера в Газипаше Хорошо Развица, Эсть Поликлиники, Городская Больница. Так, как есть, как правило, так и есть, как дела. Жижнь в Газипаше имет размеренный ритм и максимальное эдинение с преродой.

В Газипаше есть государствоны и частны школы, детски садики, филиал университета Аллаадина Кейкада. Все права на народные и спутниковые порожки, прологены велоседны дорожки. Город Хорошо Развит Для Постоянного Проживания и Отдыха. И продолжение развивать дальше.

Газипаша отлича отмеренным оружием и большими перспективами на реинке недвизимости. Здешы столярные красивые комплексы с хорошей имфраструктурой, район и горная служба.

В Газипаше находиця межународный аэропорт, который приниматет туристов кроглый год. Одно из основных предчувствий аэропорта в городе – за 5-10 минут на такси удоэ.

Проект жилого комплекса на растояни 1000 м до берега морья и всесего в 3 км от аэропората гази. В нескольких минутах от дома народных ресторанных, супермаркетов, баров. На заказ на 58 квартиро, синфрастрюк и садон, по периметру компе.

Как квартиру в Газипаше, вы будете с вшими удобствами в доме с имфраструктурой пятизвездочно. На територии будут доступны:

  • Бассейн
  • Детская мощадка в саду
  • Детская ировая комната
  • Фитнес зал
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Комната развлечений
  • Комната для сквоша
  • Соляная комната
  • Парная
  • Зона отыха
  • Кафе – Бар
  • Мини-клуб

Во все виды вартирах в состав города от застройчика. Стели охрашены воеводства Краской Светлы Тонов, на полу – Керамогранитная Плитка. В кухне и ванной комнате установлена строина мебель и сантехника.

Квартиры имемут планировку 1 + 1 и 2 + 1 имют кухню-гостиную американского типа с виходом на балконе.

Менеджеры компании Алания Инвестиции в дом для мебеля и технику для дома, проконтрулируют достановку. Вы можете заэхать в уже облавенную по вашему квартиру. Так, надо, надо, потом, счетчики на свет и воде, отговорка и сформировать.

Что касается товаров, то они должны быть такими, как они, и другие, некоторые из них.

 

Местонахождение новостройки
Gazipasa, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Видовые апартаменты в новом жилом комплексе - Каргыджак
Akarca, Турция
Жилой комплекс Residential Complex ,Pendik
Мраморноморский регион, Турция
от € 269,361
Жилой комплекс Райские виллы ACRADIA VIEW
Аланья, Турция
Жилой комплекс Новые квартиры в центре района Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Резиденция Euro Residence 20
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Турция
от € 117,082
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Modern Finance Center Towers
Мраморноморский регион, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: EOS Turkey Property

Новая концепция жизни для смешанного использования поднимается рядом с Стамбульским финансовым центром в «REAL» Ataşehir теперь с правительственной гарантией!!!

В настоящее время Стамбульский международный финансовый центр строится турецким правительством как мегапроект в Атасехире. Там будет 100 000 человек из Центрального банка Турции и всех государственных банков, финансовых корпораций и учреждений, аудиторских компаний и многого другого. Если мы рассмотрим с семьями, население района увеличится как минимум на 250 000 человек.

Modern Finance Center Towers поднимается в центре Аташехира как совместное предприятие Сберегательного фонда страхования вкладов Турции. Проект имеет великолепную архитектуру, окруженный лучшими престижными торговыми центрами, баскетбольной площадкой и развлекательным залом, международными школами, лучшими местными и международными ресторанами, транснациональными компаниями и лучшим образом жизни.

Дистанционная диаграмма:

  • Bulvar 216 Mall: 3 мин
  • Улкер Спорт Арена: 3 мин
  • Метрополь Стамбул Молл: 5 мин
  • Palladium Mall: 5 мин
  • Watergarden Mall: 5 мин
  • Оптимальный торговый центр: 7 мин
  • Торговый центр Brandium: 10 мин.
  • Торговый центр Emaar Square: 10 мин.
  • Бизнес-центр Аташехир: 3 мин.
  • Стамбульский международный финансовый центр: 5 мин
  • Бизнес-центр Умрание: 12 мин.
  • Е-5 Шоссе: 4 мин
  • Шоссе ТЕА: 5 мин
  • Босфорский мост: 16 мин
  • Аэропорт Сабиха Гекчен: 25 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 55 мин
Жилой комплекс Стильный новый проект в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь от 50 до 150 квадратных метров. Расстояние до моря 1300 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023

Авсаллар расположен на дороге к аэропорту Анталии, в 25 км от Алании. Городских возможностей для жизни в нем хоть и достаточно, но на первый план он вышел своей природой и чистым воздухом. Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Инжекум. Самые свежие фрукты, овощи и натуральные продукты можно найти в магазинах, а также на рынках, открытых в определенные дни недели. В центре Авсаллара есть больницы, поликлиники, аптеки, ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от строящегося проекта. Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе.
Жилой Комплекс строится на общей площади 1468 м² в окружении панорамных видов на природу. Для того, чтобы приятно провести время, в комплексе есть открытый бассейн, сауна, тренажерный зал, крытая и открытая детская игровая площадка.
Проект находится всего в 1 км от центра Авсаллара, в 25 км от центра Алании и в 1,3 км от пляжа. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Общее количество квартир 21, планировок 1+1 и 2+1. Завершение строительства запланировано на январь 2023 г.
Первоначальный взнос 40 %, возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.

Realting.com
Перейти