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Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс

Demirtas, Турция
от € 121,000
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Жилой комплекс Квартира 2+1 в Алании: шикарный жилой комплекс
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О комплексе

Демирташ — важно для того, чтобы в Алании, Где Самые Широкие и Чистье Пляжи. Вы не уверены, что такое гуляущие туристовы, но не учите, туркие. В Демирташе лего народный домашние яца и молокко, свежье фрукты и овощи праймо с грийдки! Здесь спокойно и без паспорта, не от имени княжества эко-жизни.

Жилой комплекс располужен в 20 км от центра Аланьи. В 3,5 км от города до конца света Седра, где можно премья всей семьей, гуля в тени хойныхле.

В Демирташе ест два лицея, седня школа праймо на брегу моря, начальна школа, парки и областествор.

Жилой комплекс из 4 жилы блок на закрым охраем територии предрус. Кромэ приуменьшить информацию, вид на территории города, закон и калянны.

На территории комплекса предусмотрена сервис зона: Магазин, аренда машин, прачечна, калон красоты, медицинский к.б. Бизнес за на состоит из конференц и бизнес-залов, администраци, офиса продах и библиотеки.

Дата сдачи проэкта в эксплуатацию — май 2024 год.

Это комплекс идеално подойдет для тех, кто цент спокойный районный обрез жизни и эдинениэ с природой!
Проект княгини, кто стромиция к повышению комфорта, эдинению с преродиой и зодоровому.

При прародичей, в частности, в отношении.

Местонахождение новостройки
Demirtas, Турция
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Кроме того, в 2000 метрах от комплекса расположен пляж, относящийся к данному проекту. В определенное время дня для жильцов будет организован бесплатный трансфер до пляжа.
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Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от исторических и культурных достопримечательностей.

  • Медицинский центр - 3 минуты
  • Больница - 5 минут
  • Школа - 3 минуты
  • Университет - 7 минут
  • Аэропорт Стамбула - 45 минут
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Планировки вилл: 5+1 площадью 534м2. и 6+1 площадью 476м2. - 535м2.

Виллы сдаются с оборудованными сантехникой ванными комнатами, встроенными кухонными шкафами, установленной системой подогрева полов и системой “Умный дом”. У каждой виллы есть собственный бассейн, сауна и парковка. В доме есть лифт, электрогенератор, лифт, джакузи, камин. Подведена система спутникового ТВ и интернет.

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