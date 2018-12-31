Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Махмутлар центр, Турция

Информация об учреждении Расположен в Махмутларе, на необольшомском холме. Это новый новый проект красиво располчен, в котором есть 800 человек. Проект статуэтки в 2017 году и будет завершен 31.12.2018. Проект от 2 больших клоков по 12 этажей и 86 больших квартир. Особености проэкта -Мы рады предложат Вам 4-х комнатну квартиру в Алании по видной. Для тех, кто другое просторну квартиру в Анье с можество с моториалным для длетей и взрослых. В предмете большие советники объэкты, таке какс эссейн, фитнес-центр, парная, масажный кабинейт после. Зацем поту булшую квартиру в Алании? - Уникальный проект квартиры с 4 и 5 спальнями в Алании - Красило