Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 200,465
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О комплексе
Предлагаются квартиры с видом на море и город.
Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
- Больница - 3 минуты
- Торговый центр - 10 минут
- Университет - 10 минут
- Супермаркет - 2 минуты
- Гавань - 2 минуты
- Станция метробуса - 5 минут
- Аэропорт - 30 минут
- Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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