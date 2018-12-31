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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 200,465
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на море и город.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, зоной отдыха, крытым и открытым бассейнами, детской площадкой, баскетбольной площадкой, сауной и хамамом, фитнес-центром, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Больница - 3 минуты
  • Торговый центр - 10 минут
  • Университет - 10 минут
  • Супермаркет - 2 минуты
  • Гавань - 2 минуты
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Аэропорт - 30 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 200,465
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