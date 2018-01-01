  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс A New House From The Developer

Жилой комплекс A New House From The Developer

Demirtas, Турция
от € 108,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс A New House From The Developer
1 / 19
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.

Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!

В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.

На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.

 

Местонахождение новостройки
Demirtas, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Каракокали, Турция
Жилой квартал Новый комплекс в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Жилой комплекс Новый элитный комплекс в районе Чекмекёй - Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал PRODAETSYA VİLLA POLNOSTYU MEBELİROVAnnaya .
Коньяалты, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс рядом с главной дорогой Е5 в Стамбуле
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
от € 108,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс ROYAL TERRACE
Мерсин, Турция
от € 86,743
80 м² 1 квартира
Сдача в: 2023
Застройщик: ILKEM YAPI

ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.


Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;


От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.


Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39
Жилой комплекс Новые апартаменты в развивающемся районе Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от двух до четырех спален).

Резиденция состоит из 187 квартир (включая 30 элитных лофтов) и располагает пешеходными дорожками, фитнес-залами, полем для мини-футбола и баскетбольной площадкой, сауной, кинотеатром, игровыми центрами, крытым бассейном, круглосуточным видеонаблюдением, крытой парковкой, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в стратегической локации - между Маслаком и Левентом - двумя главными бизнес районами города. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. Расстояния на машине:

  • Шоссе TEM - 3 минуты
  • Vadi Istanbul (ТРЦ и крупнейший офисный комплекс в Турции) - 4 минуты
  • Стадион Тюрк Телеком - 4 минуты
  • Левент - 10 минут
  • Mall of Istanbul (один из крупнейших торговых центров в Турции) - 10 минут
  • Таксим - 20 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 20 минут
Жилой квартал Квартира 2+1 в Оба в комплексе люкс Oba Crown
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Oba Crown состоит из 11 кварталов и находится недалеко от новой больницы и центра города. В комплексе есть фитнес-центр, джакузи, крытый бассейн и т. д. Комплекс класса люкс в Алании, район Оба. Комплекс Oba Crown класса люкс находится в 700 метрах от пляжа, расположен на площади 1000 м2 и состоит из 14 пятиэтажных блоков в Оба, Алания.Район Оба находится в 5 км от центра Алании, тихий зеленый район с множеством муниципальных парков, широкими улицами и в непосредственной близости от торгового центра Metro, koctas и других сетевых магазинов, а так же от новой государственной больницы. На территории есть большой сад, бассейн с горками, детский бассейн, игровая площадка, теннисный корт. Так же комплекс оснащен зимним крытым подогреваемым бассейном, сауной, фитнес залом с профессиональным оборудованием. Яркие, просторные квартиры идеально подойдут для семейного отдыха круглый год. В квартирах 2+1 есть гостиная, столовая и кухня с открытой планировкой, 2 спальни, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Из окон открывается вид на бассейн с зеленой территорией и на Торосские горы.   открытый бассейн с детскими водными горкамизакрытый бассейн с подогревомдетский бассейнджакузисаунатерраса с шезлонгами и зонтикамибар у бассейнадушдетская площадкатеннисный кортфитнес-залбанкетный залвитамин-баравтомобильная стоянкаохрана 7/24видеонаблюдение
Realting.com
Перейти