Жилой комплекс A New House From The Developer
Demirtas, Турция
от € 108,000
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О комплексе
Новый жилой комплекс на этапе строителства в 850 м до Средиземного мира.
Концепция дома по наследству с прероди и жизню в уютном крае города. Демирташ предоставляет свами жителийшие князи, рогош развитую город. Каждай может наи по душе то, что ему близко!
В 250 м от имени народа супермаркет и остановка облаственного транспорта, 400 м от порходита эженелного. Так жезь распологени школа, поликлиника, парк разбитий горной реки спортим и детскими.
На автобусе, породящем мимо логко можно доэхат до центра Алании, Махмутралара, Газипаши идрюгихра. До аэропорт всего 20 минут на такси.
Хорошо продуманная система и инфраструктура города, дае не протекида! Код в доме, смета камера видеонаблум опост.
Местонахождение новостройки
Demirtas, Турция
Агент продавца
Лицензия: YB0276/17UY0333-5/00/854
Языки общения: English
Турция, Alanya/Antalya
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