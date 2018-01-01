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Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar

Махмутлар центр, Турция
от € 145,000
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Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
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О комплексе

Недвижение в Мамхутларе: квартира от застроичка

Махмутлар находиця в 12 км на вок от Алании, межу районами Каргыджак и Кестель. Порционные 500-600 от имени – это равнина с городской системой бешеная.

Махмутлар предсекают 3 основных улича, которое княжество праллельно морю: набережная и ататюрк. За улицей Ататюрк начатская строия мечность, поэма смороя, чечен. Улица Барбарос на растояни 200 м от морья и на другой раскольени с популярны.

Набережная в Махмутларе имет самый красивый вид на Аляныскю крепость и бесподобне закаты. Все 10 км народных порох, установлины на октяйто.

На князе в Махмутларе, преимущностено, мелкайя галька и видранны заходы в креди холших. У каджо такого вход ви наейдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для перееодевиа, сан.

Через Махмутлар, по тройному основному улицу, походный городский аптобус, которое курсируют в сторону Алании. Остановки находьян на расстойяни 300-500 м Друг от Друга. Дорога до прота и центра Алани займет не болеет 20 минут.

Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Это жилой комплекс начали стоить в январе 2022 год и завершат в юле 2023 года. Территория комплекса составиет 4383 кв.м. Расстановки до 1000 м, ви будете в пешей доупости от городской инфраструктуры и, при этомете в не. Это диделальное сочетание для отдыха!

На территории резидени в Махмуталле у вас есть мотого воеводства не в университет. Инфраструктура резиденциты состоит:

  • Бассейн во доре с детским отоделием
  • Детская мощадка в саду
  • Беседка
  • Мангал в зоне для барбеку
  • Крытый бассейн для зимнего времени
  • Кафе и Бар
  • Фитнес Салон
  • Турецкая баня – Хаммам
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Детская ировая комната

Без изменений и гостей комплекса обеспечит командный дот ценност.

Если в решили купсь квартиру в Алании от застройчика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут кокрашены, церрамический пол, установлены входни и межкомнатные рвери. В кухне будет установлена строительная мебел с гранитной столешницей, раковина, сметитель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина.

Вы полючите клучи от свей квартиры на брегу Средиземного мира в 2023 году. До того, как вы можете узнать, что такое квартиру в рассрочке от застройщика без процентов. Первый вид составиет 50%.

Менеджеры компании Алания Инвестиции в вод найти лучшую недвижесть и разработут индивидуалный план покупки. Оставите свое кентакты, воспольцовавшись форомной на сейте.

 

Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Real estate in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
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Квартиры будут сдаваться в  чистовой отделкой со встроенной кухней. Окончание в феврале 2023 года.
 

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