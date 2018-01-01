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Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur

Каракокали, Турция
от € 375,000
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Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
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О комплексе

Компания Alanya Investment predstavlyaet sobstvennysy proékt жилого комплекса Курт Тауэр Тосмур. Это проект, который можно найти в нескольких шагах от метрополии и викарнии.

Алания Инвестиционная компания Курт Иншаат. Мыстроителная компания понго куркла: от разробьких и строителства проэкта до упоравления узе построенными. Группа Курта – Семеная компания, Которайя Уже Боле 12 лет Старт Качественьё Дома в Алании. У нас есть все, что нужно, и вы, или другие, и другие, и другие. Благодаря обычному строктуре, мего закрайвам потребности клиентов селами; делаем это быстро иенка.

Район Космур – самй близкий район к центру Алании. По територии района протекает горная река Димчай, на берегу которой мём постим наш жилой курт Тауэр. Вымчай приносит глоткок с вежего с всоких Торосских гор. Вдоль реки в истории прогулочна зана с лавочками и беседками. На закате, княжество потолься и народная река, потоштай и вибри.

Тосмур популярен среди туристов из Европы. Это районный вид, который он получил, и все, что нужно. В Тосмуре Хорошо Развита Горскай Инфраструктура, Ридом С Момог Эст Сермарк.

КУРТ БАШНЯ ЗАНИМАЕТ ПОЩАДЬ 3001 Квадратный Метр. На территории и территории страны, в том числе и в области технологий, располя. Мы предсуснотрели все, то сделает ваш отдыэ приатна, от аквапарка до бассеейна с беседками. Для тех, кт любит спорт, ест теннисный крот, баскетбольняй прощадка и беговяй дорожье.

Все квадраты в Курт-Тауэр имют современны в Светлых, на народном крае. Опционно можно установить с помощью телего пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванны комнаты укомплектованы стронной мебелю, сантехника, душевими кабинами, смесители.

Кухни источников в строенной курной мебелю из крашеного МДФ с гранитным столешницей, установлени раковина и крана. В кухонной мебели предусмотрены места княжество бетовой техни и предидены сотворитье коммуникации.

Расстояния Курт Тауэр:

  • Расстояние до морья: 500 м
  • Расстояние до реки Дымчай: 250 м
  • Расстояние до центра Аланьи: 5 км
  • Расстояние от аэропорта Антали: 120 км.
  • Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км.

Тип квартир, количество и количество:

  • 35 квартир 1 + 1 — 65 м2
  • 5 квартир пентахус-дуплекс ( с ровномом ) кланировкой 2 + 1 — 126 м2
  • 5 квартирдуплекс ( с марсарднимом потолком ), кланировкой 2 + 1 — 161 м2

ОБЩЕ КОЛИЧЕСВО КВАРТИР: 45 шт.

Социалная инспекция комплекса:

  • Бассейн
  • Детская прощадка
  • Аквапарк
  • Теннисный крот
  • Баскетбольная прощадка
  • Беговая Дорожка
  • Беседка с мангалом для барбекю
  • Крытый бассейн
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Фитнес-зал
  • Детская ировая комната
  • Лобби
  • Парковка на территории
  • Электрогенератор

Срок окончания строителства: 

Июль

2023 г.

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Июль

2023 год. Первый вид 50% от стамости квартиры.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.

Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
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Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Каракокали, Турция
от € 375,000
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Сдача в: 2024

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Комплекс будет сдан в январе 2024 года. Первоначальный взнос составляет 50 % от выбранной вами квартиры, остальное беспроцентная рассрочка до конца строительства.
В инфраструктуру комплекса будет входить: открытый бассейн с детской секцией, сад с цветами, пальмами и декоративными растениями, детская площадка, фитнес-зал и многое другое. Уход за территорией комплекса будет осуществляться дом управляющим.
Развитая инфраструктура данного района, непосредственная близость различных объектов культурного и бытового назначения, зеленые окрестности с горным пейзажем, апельсиновыми и банановыми рощами по достоинству оценят, как любители спокойного отдыха, так и те, кто предпочитает активный образ жизни.

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