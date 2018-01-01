Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 148,526
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О комплексе
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой.
Окончание строительства - апрель 2024 года.Инфраструктура
Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.
- Школа - 5 минут
- Больница - 2 км
- Станция метробуса - 5 км
- Международный аэропорт Стамбула - 53 км
- Торговый центр - 3,5 км
- Площадь Таксим - 39 км
- Побережье - 4 км
- Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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