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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 148,526
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Жилой комплекс Охраняемая резиденция с бассейнами и тренажерным залом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейнами и спортивными площадками, тренажерным залом, детской площадкой, сауной и хамамом, парковкой.

Окончание строительства - апрель 2024 года.

Инфраструктура

Недвижимость находится в зеленом районе, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Школа - 5 минут
  • Больница - 2 км
  • Станция метробуса - 5 км
  • Международный аэропорт Стамбула - 53 км
  • Торговый центр - 3,5 км
  • Площадь Таксим - 39 км
  • Побережье - 4 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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от € 148,526
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Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры.

Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.

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