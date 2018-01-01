Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 358,103
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О комплексе
Резиденция располагает системой безопасности и видом на море и город.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых престижных районо города, рядом с побережьем Мраморного моря.
- Маслак - 15 км
- Таксим - 25 км
- Станция метробуса - 200 метров
- Станция метро - 2 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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