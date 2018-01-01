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Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 358,103
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Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает системой безопасности и видом на море и город.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых престижных районо города, рядом с побережьем Мраморного моря.

  • Маслак - 15 км
  • Таксим - 25 км
  • Станция метробуса - 200 метров
  • Станция метро - 2 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 358,103
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