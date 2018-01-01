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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 211,399
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 1 минута
  • Больница - 4 минуты
  • Университет - 5 минут
  • Море - 5 минут езды
  • Аэропорт - 33 минуты езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 211,399
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Сдача в: 2024
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Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 106 до 219 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Резиденция Luxury Residence,Sancaktepe
Санджактепе, Турция
от € 260,492
116–198 м² 3 квартиры
Застройщик: Property Advisor Turkey

Наш проект расположен на анатолийском континенте Стамбула.
Наш проект находится в Санчактепе.
Он также известен как новый финансовый центр Стамбула.
Этот проект является жилыми единицами. Наша площадь составляет 13.500 м2. Он состоит из 4 блоков, 252
Расчеты, . Кроме того, для этого проекта было предоставлено 2 этажа парковок.
Согласно проекту, все здания были построены как 13 этажей и 2 + 1.
Доступны 4 + 1 и 3 + 1 плоских типа.
Предоставление социальных услуг, таких как бассейн, фитнес-центр, турецкая баня и сауна
предлагает людям пригодные для жизни и устойчивые пространства.
По транспортным линиям наш проект находится в 600 метрах от ближайшей станции метро.

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