Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и торговым центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 211,399
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О комплексе
Резиденция располагает крытым и открытым бассейном, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, детской площадкой, торговым центром.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Станция метробуса - 1 минута
- Больница - 4 минуты
- Университет - 5 минут
- Море - 5 минут езды
- Аэропорт - 33 минуты езды
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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