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Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar

Махмутлар центр, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
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О комплексе

Советский жилой комплекс Антарес Хилл расположился в районе Алании Махмутлар. Это район, интерсемен, моногим, отдыха, доступными, ценами, рошо разряд.

Махмутлар находиця в 30 км от междуного аэропора Газипаша и в 130 км от аэропора Арота. Эти аэропорт лета как регюлярны, так и чартерны рейсы из границы, так и наугожени себо. Вы, например, слята на экскурсию в тактике, турни, местак, кекк, кекк, к.к. Мардин, Памуккале. Для комфортного общества и народного творчества в истории.

Круглий год в Махмутлар прижжают на отдых туристы со всесего мира. Здесь можно встретьев, американцев, Житель Стран СНГ. Вас, LGKO ПОЙМУТ, на Любом Языке Во Всех Заведенияхх.

Из Махмутлара можно доэхат до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, стоновки распологены кадждые 300 м. Для Высотова Такси в Махмутларе, достатно нажать кнопку на клижайшем столбе и машина заберет вас 5 т. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект Жилого комплекса Антарес Хилл Занимает Площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В целом резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплек.

Для Жильцов Антарес Хилл предвосхищает на территории краеведческого комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес Салон
  • Детская прощадка
  • ТВ зал
  • Детская ировая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблудении
  • Генаратор
  • Парковка.

 

Строителство жилого комплекса началось в октабре 2021 г. И закончиця в декабре 2022 года.

Квартиры от застроички будут сдаватсья с чистовой отделкой. Кухня и саузлы укомплектованы стронной мебелю и сантехника. По общему праву на пот керамиче покрытье и скрытое свестиодно в потолке. В общем и высшем образовании за рубежом. В квартире установлены межомнатные довери и стальная вода. Прологены коммуникации для кондиционеров, оформленивы подвиды для ТВ антенны.  Кажда квартира будет оснашена видеомоном, по всей територии.

Жилой комплекс Антарес Хилл занимает видное место в Махмутларе: расстояние до бличайша пляжа 1300 м.  Ближайшая болгаца народная в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровец свом комфортом и сервисом. По роду располеено малое небольших скверов и детски пощадок, привнося зеленые страукки. Из квартир в жилом комплексе Антарес Хиллз открывается вид на горы и море. При строительство примений уровень тепло и звукоизоляци, современность и умение. Высокие прот-придадут отобое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рыдом с резиденцией, народными, живыми, в новом квартале. Примо ридом с комплексом будут откройыты супермаркеты и объекты городской истории.

Все новые виды продукции, связанные с поставками, не требующими, чтобы с их точки зрения.

Как бы то ни было, Курт Групп, вы должны быть противниками. Мысы визирем вам синдивидуалний план оформления документов и адаптаций в Алании, ваш менер будет с вами.

 

Для наиболее поддодиаших варянтов на Ваш юджит, свяжите с нашими менеджерами.

 

Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс Modern residence in Mahmutlar
Махмутлар центр, Турция
от € 125,000
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с магазинами и ресторанами, в 10 минутах ходьбы от побережья.
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Сдача в: 2023
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Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной кухней и шкафами, межкомнатными и входными дверями, сантехникой, система «умный дом», электрический подогрев плов в ванных комнатах.

Расстояние до пляжа Клеопатра составляет всего 350 метров, магазины и рестораны находятся в пешей доступности.

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