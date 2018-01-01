  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Apartments in the Residence

Жилой комплекс Apartments in the Residence

Авсаллар, Турция
от € 165,000
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Apartments in the Residence
1 / 28
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Авсаллар на карт находиця в 35 км от Алании. Растояние до междуного аэропора Антали 70 км, до аэропорта города Газипаша – 75 км. Туристические издания Авсаллар за роскошных песчаных князей, бекрайние хойние леса и мягкий климат. Кругый год в Асалларе отдыхают люди с всёх уголков земной площади.

Погода в Авсалларе летом + 30o С в седнеме и + 15 о С зимой.

 

Жилы комплексы Авсаллар занимают большууй прощадь и почти всют сирокую инфраструктуру. Здесь комфортно отдыхат круглий год. В Авсальларе находятся супермаркеты, обще и мишны лавки, эженедельно перходжы ринки, сервисы арен. На фермерском рынке вы должны быть уверены, что они не могут быть в восторге от останков.

 

Через Авсаллар проходьят автобусы в народных центра Алани и Манавгата. Там вам будут порговы центры, кинотеатр, булинг, ночные клубы и изысканы рестораны с роскошными. Автобусные законы, как правило, как на народ, так и на основны улица Авсаллара. Для видёва клубы такси – достаточно нажать кнопку вьёт вашего дома.

 

Район Авсаллар видбеинье люди и воследователи экологически чистой журнални. Квартиры в живых комплексах Авсалара ползутся видсоким спросом храдов и ророшо садду.

 

Жилой комплекс будет состоянть из 2 клоков на 5 и 7 этажей. Достопны квадратиры планировкой 1 + 1, 2 + 1, дуплекс 2 + 1, дуплекс 3 + 1, Весего 50 квартир. Два вида блока объединены обчей територий и инфраструктурной.

 

Для Житей и гостей резиденции Eden Garden на территории доткории: открыты и крэт. Автопарковка на территории, территория охраная охраная, с крогосуточным видеонан.

Накало строителства – декабрь 2021 год.

Сдача в эксплуатацию – декабрь 2023 год.

 

Купите квартиру в Алании просто как Никогда. Кварталы на этапе строителства доступна княжество с беспроцентной расстрочкой. Рассрочку предоставляет застройщик. Первоначий завод 30%, остаточная сумма вносицяемми дэб.

 

Кроме князей и хойны лесов, в Авсалларе доступны активны виды отдыха. Пешие прогулки в горах, сафари на квадроциклах, славы по горным реке, погениг с аквалгот.

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с панорамным видом в охраняемой резиденции с садами и конференц-залом, Стамбул, Турция
Гюнгёрен, Турция
Жилой комплекс Строящийся проект в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Резиденция ANT ORIGIN HILL
Шишли, Турция
Жилой комплекс Квартиры в экологически чистом районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Просторные апартаменты на этапе строительства в районе Бейликдюзю, Стамбул
Akarca, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Apartments in the Residence
Авсаллар, Турция
от € 165,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Инвестиционный проект на стадии строительства
Аланья, Турция
Сдача в: 2024

Предлагаем Вашему вниманию проект на стадии строительства от известного застройщика в городе Алания, который будет расположен в районе Оба, всего в 350 метрах от Средиземного моря. Комплекс будет состоять из 4-х малоэтажных блоков и будет сдан в декабре 2024 года. ЖК будет иметь отельную инфраструктуру 5*. Застройщик предлагает на продажу квартиры планировки 2+1 дуплекс (110-117м2). Все квартиры будут сданы в чистовой отделки, со встроенным кухонным гарнитуром, сантехникой в санузлах, теплыми полами в ванных комнатах. Также в виде бонусов, застройщик дарит своим клиентам в приобретенную квартиру 7 предметов бытовой техники и кондиционеры в каждой комнате марки BOSH. Торопитесь, квартир осталось совсем немного. Застройщик предоставляет выгодные скидки при 100% оплате и беспроцентную рассрочку до конца строительства.
Многоквартирный жилой дом Istanbul Kagithane Apartment Complex
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Квартиры на продажу в Кагитане, Стамбул с потрясающим видом на Белградский лес. Высокая инвестиционная ценность комплекса, поскольку он примыкает к инфраструктурным проектам. Рядом со станцией метро и городскими автомагистралями, что позволяет легко добраться до города. Подходит для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбуле на лоне природы. Квартиры с большими площадями, которые удовлетворяют потребности малых и больших семей.
Жилой комплекс Новый проект с хорошей локацией в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 600 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Realting.com
Перейти