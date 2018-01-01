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Жилой комплекс Residence in Alanya

Demirtas, Турция
от € 125,000
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Жилой комплекс Residence in Alanya
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О комплексе

Жилой комплекс Браво Башня располучен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находиця в 25 км от Алании и в 15 км от междуноного аэропората Газипаша.  Район Демирташ представляет сёрокую долину, окруженную кроми с виходом к сирочьем пля. В настоящее время район находиця природный завод Каньон Сепадере.  Прохладная грека, река, сускаетсь с гором каскадом воеводы в народ. Придется по душе поселотелам эко-жизни, любителем прагулок и эко-туризма. Все теории кананы, исторические исторические, по-которым-культики.

Пляжи Демирташа дольгое времья были « дикими ».  Здесь чистейшей и мологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на виднах, візают семьи и компани лет. На князь обосноние места долы отсыха с всеми удобствами: шезлонги, кабинки троевеяве. В кланах муниципалита открыть в седуущем году боле оборудованы мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Браво Башня находиця всего в 700 м от общего времени княгиня в районе Демирташ. Регламент Башня Браво, из-за общего количества на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентахан 2 + 1.

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Архитектура жилого комплекса в общеменном стиле и прудумана порочность жильца. На территории жилого комплекса будут доступны седущи разувлечение:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская ировая комната
  • Теннисный крот / баскетбольная полощадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Билярд
  • Настольный теннис
  • Зона отыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находиця под кроглосуточным видеонаблудением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

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Район Демирташ предкрасноы из истории погонного производства. На территории района Демирташ находиця несколько для длетик, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский ринок. На ринкете можно приунести не толко свежие фрукты и отощи, но и сыры, потог, оливки, сладости. Набережной располено несколок кафе, годе повелимо, споровожено ребу, креветки и калми.

В централной истории Демирташа располечен муницпалний парк. На народ в него, на стратит фоніт и цветустие кусты, на территори достуб.

Из Демирташа Легко Бобратская область транспортный транспорт в любучук Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которье курсируют в разных направлияхх.

Демирташ активно развиватся. На териториях земста строётся обще советских болезней и пачек.

Вам понравиця отдыхат в это уютном районе Алании.

 

Местонахождение новостройки
Demirtas, Турция
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Жилой комплекс Residence in Alanya
Demirtas, Турция
от € 125,000
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Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Уютные апартаменты в шикарном комплексе в Алании
Каракокали, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Тосмур расположен в восточной части Алании, рядом расположились Оба и Кестель. Данный район находится в 35 километрах от аэропорта Газипаша, поэтому добраться до него можно без проблем. В Тосмуре есть основной пляж – Tosmur Beach, он достаточно большой и готов принять довольно много отдыхающих, к тому же, он отлично оборудован. Здесь хорошо отдыхать всей семьей. Для малышей вход в море очень удобен — камней почти нет и постепенная глубина. Не далеко от пляжа находиться горная река Дим – Чай, где варианты для семейного досуга пестрят своим разнообразием. Тут есть все для занятий экстремальными видами спорта и спокойного времяпровождения в кафе.  Апартаменты с 2 спальнями и большой гостиной находится всего 500м от моря. Продуманная планировка квартиры, будут создавать максимально комфортные условия для будущих жильцов. Данный объект готов к проживанию и не требует никаких дополнительных вложений. Квартира полностью укомплектованна бытовой техникой и мягкой мебелью, которая остается покупателю. Окна металлопластиковые. Обогрев пола всей квартиры. Имеется 2 балкона и 2 ванной комнаты. Балкон выходит во двор. В комплексе предусмотрены все виды развлекательного досуга для семей с детьми и молодежи. Бассейн для взрослых и для детей отдельно, которая еще и обогревается, водяная горка, мини футбольная площадка. Внутри здания на первом этаже распологается сауна и джакузи. Там же можно будет найти фитнес зал, бильярд, настольный теннис и дартц. А также предусмотрены барбекю зона и пергола для проведения различных праздничных мероприятии. Словом пердусмотрены все условия для активной и насыщенной жизни в любое время года. Имеется своя парковка. В лобби есть доступ к Wi-Fi. Важный аспект комфортного проживания связан с наличием учреждений дошкольного и школьного образования, баров, ресторанов, остановок общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом есть продуктовые магазины, супермаркеты, а в пешей доступности находятся поликлиники, аптеки и парк — все, что необходимо для комфортной жизни. Подходит под ВНЖ. -бассейн -фитнес -сауна -настольный теннис -баскетбольная -детская площадка -барбекю зона с беседками -закрытый двор -лифт -консьерж Подходит под ВНЖ.
Жилой комплекс Квартиры в новом проекте - центр Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1 и 2+1. Площадь апартаментов от 52 до 141 квадратных метра. Расстояние до моря 750 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
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