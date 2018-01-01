  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer

Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer

Каракокали, Турция
от € 297,500
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
1 / 40
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Недвижение в Алании: квартира от застройщик в Обе

Жилой комплекс располагется в районе – самом развитом районе Алании. В целом, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в суде, в суде, в суде.

Обуви в соответствии с принципом города Жителства за Его Клизость к Центру и Хороши. В централной истории, районные, средние и исторические, каканы и рестораны, как с месной, так и эвропейской. Возле горные состочени отели горского типа, куда любять приездные на истодейские туристы.

В Обе часто селяця европейцы. Уже боле 20 лет незащищенных видов от района отдыхайха и погоня. Несоответствие несколько лет, это район популец популярной и у Жителя СНГ.

Жилой комплекс находитсья на учистке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых клоков на 72 квартиры.  Расстояние до морья 2,5 км. На територии комплекса находяйская компания, инфраструктура и парковка. ПО ПЕРИМТРУ КОМПЛЕКСА УСТАНОВЛЕНА СЕТЕМА КРУГЛОСУЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, Доступ на Территорию по Код. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собстворено можно сразу зе.

В жилом году до сих пор 1, + 1, 1> 1, 2 + 1, 2 + 1, 2 <TAGen>. В дуплексах 3 + 1 и 4 + 1 по всей курье будеет установлема постогрева полов, в квартирах 2 + 1.

Инфраструктура комплекса:

  • Сервисный автобус до моей жизни комителье комплекса
  • Летний Бассейн с Аквагорками в Саду
  • Беседки
  • Площадки для барбекю
  • Корт для тенниса, баскетбола, волейбола
  • Детская прощадка
  • Парковка на 62 автомобиля
  • СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зана отдыха
  • Фитнес Салон
  • Кинотеатр
  • Игровая комната для дете
  • Комната для отдыха

Фундамент и крёша комплекса имит дополнителюную гидроизоляцию, то бы избежать повятнои вл.

Купите квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройчика с первоначальным восносом 40% до юня 2023 года.

Менеджеры компании Алании Инвестиции не толок подвидберут да вас видне квари.

 

Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Похожие комплексы
Жилой квартал Historical Taksim Project
Мраморноморский регион, Турция
Апарт - отель Roxi Residence
Ciplakli, Турция
от € 129,900
Жилой комплекс Престижные апартаменты в удобной локации Стамбула - район Бакыркёй
Akarca, Турция
Многоквартирный жилой дом EMERALD SOLI
Mezitli, Турция
от € 114,000
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Алании - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Real estate in Alanya: From the developer
Каракокали, Турция
от € 297,500
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в комплексе с инфраструктурой - район Оба
Каракокали, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 49 до 168 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал 3-х комнатная квартира в центре города в Konak Towers
Ciplakli, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Продается квартира 2+1 в Алании в комплексе "Konak towers" недалеко от торговых центров и инфраструктуры города.  В квартире имеется кухня американского плана с гостиной,балкон,ванная комната и 2 спальные комнаты.  На территории комплекса "Konak towers" имеется бассейн с водными горками, закрытый бассейн подогреваемый, хамам, фитнес, сауна. Инфраструктура: бассейнводные горкизакрытый бассейн фитнес-центрхамамсауналифтподземная парковка
Резиденция Апартаменты премиум класса в центре Стамбула
Ускюдар, Турция
Застройщик: FOA INVEST

Многофункциональный элитный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов азиатской стороны Стамбула в микрорайоне Чамлыджа района Ускюдар.

У жителей этого объекта будет прямой доступ к эксклюзивным международным люксовым брендам и ресторанам, которые предлагают изысканные блюда мировой кухни. 

Владельцы квартир также смогут воспользоваться центром развлечений и отдыха. К услугам посетителей кинотеатр, выступления для детей и взрослых, а также подводный зоопарк. 

Проект привлекает внимание благодаря развитой инфраструктуре. Огромное множество торговых центров, медицинских и образовательных учреждений, а также транспортных узлов, которые позволяют быстро и легко добираться до европейской стороны  Стамбула. 

Проект представляет собой 46-этажное здание, первые 11 этажей заняты 5* отелем, а на остальных - разместились 197 квартир (планировки 1 + 1 до 3 + 1, площадь от 78 до 213 кв.метра), и 123 пентхауса.

Внутренняя инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, панорамный бассейн на крыше, фитнес-центр, лобби и холл, ресепшн и консьерж, детский клуб, клубный лаунж с игровыми зонами , конференц-залы, складские помещения для каждой единицы недвижимости, видеонаблюдение 24/7, круглосуточная охрана, семейный развлекательный центр, кинотеатр, рестораны/кафе , океанариум и бальный зал, оздоровительный клуб/СПА

Realting.com
Перейти