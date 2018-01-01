Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от € 226,890
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О комплексе
Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей доступности от станции метро, всего в нескольких минутах от университетов, торговых центров и больниц.
- Станция метро - 870 метров
- Побережье - 5 км
- Мальтепе - 8 км
- Кадыкёй - 22 км
- Аэропорт - 25 км
- Таксим - 33 км
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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