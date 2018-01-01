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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция

Картал, Турция
от € 226,890
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видом на море и Принцевы острова.

Резиденция располагает рабочими зонами, открытым бассейном, тренажерным залом, детским клубом, спа-зоной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых популярных и престижных районов Стамбула, в пешей доступности от станции метро, всего в нескольких минутах от университетов, торговых центров и больниц.

  • Станция метро - 870 метров
  • Побережье - 5 км
  • Мальтепе - 8 км
  • Кадыкёй - 22 км
  • Аэропорт - 25 км
  • Таксим - 33 км
Местонахождение новостройки
Картал, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция
Картал, Турция
от € 226,890
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Застройщик: TRANIO

Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова.

Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спортивными площадками, детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Высота потолков три метра
  • Окна Rehau
  • Сантехника Hans Grohe
  • Полы с подогревом
  • Скрытое светодиодное освещение во всех комнатах
  • Кондиционеры во всех комнатах
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 350 метрах от автобусной остановки, в 1,8 км от станции метро, в 2,7 км от торгового центра, в 2,9 км от побережья и гавани, в 3,5 км от больницы, недалеко от университетов, в 13 км от аэропорта.

Район Картал располагается в азиатской части Стамбула. Это динамично развивающийся район города, популярный среди семей. Прибрежная часть Картала славится одним из самых красивых видов на Принцевы острова.
Жилой квартал Полностью меблированная квартира 2+1 в Махмутларе у моря
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Полностью меблированная вторичная квартира 2+1 на первом этаже НЕПОСРЕДСТВЕННО у моря! Кроме того, магазины, базар и рестораны находятся всего в нескольких шагах от квартиры! Привлекательный комплекс расположен прямо на берегу прекрасного синего Средиземного моря в популярном районе Махмутлар, всего в 20 минутах от аэропорта Газипаша. Комплекс состоит из 4 блоков, расположенных вокруг впечатляющего 35-метрового бассейна и садовой зоны. Очень уютная обстановка в прекрасном сочетании природы и удовольствия. Квартира с 2006 года находится на 4-м этаже и имеет площадь около 110 м2 и имеет большую гостиную с открытой кухней, 2 спальни, 1 ванную комнату и 2 балкона!  Не стесняйтесь назначить встречу с нами, чтобы получить всю информацию и увидеть эту фантастическую квартиру.   • Море и пляж: 50 м. • Аэропорт Газипаша: 28 км.• Аэропорт Анталии: 140 км.• Центр Махмутлара: 500 м.• Фермерский рынок: 100 м.• Центр Аланьи: 12 км. • Большой открытый бассейн• Детская площадка• Тренажерный зал• Сауна• Парковка• Лифт• Большой зеленый сад• Генератор• Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Жилой комплекс Новые квартиры недалеко от знаменитого пляжа Клеопатра
Аланья, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры на пляже Клеопатры. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1.Площадь апартаментов от 31 до 65 квадратных метров. Расстояние до моря 200 метров.Новая недвижимость на Клеопатре - это всегда эксклюзив, ведь места для новых домов не так много. Только здесь максимальный спрос на квартиры в новом жилом фонде, как правило, все новые проекты часто продаются еще до сдачи комплекса в эксплуатацию. Не упустите уникальный вариант недвижимости в новостройке на Клеопатре в Аланье.Этот район считается элитным, одна из самых дорогих локаций на Средиземном море. Пляж Клеопатры длиной 2,5 км отличается комфортным берегом с приятным на ощупь песком, имеет знак качества «Голубой флаг» и полностью его оправдывает. Инфраструктура Клеопатры: магазины, супермаркеты, бутики, рынки, сервисы, салоны, офисы, больницы, аптеки. Также здесь много школ, как государственных, так и частных. 
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