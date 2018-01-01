Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном и рабочими зонами в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Предлагаются просторные высококачественные квартиры с различными планировками. Некоторые квартиры имеют вид на море и острова.

Высотная резиденция располагает тренажерным залом и фитнес-центром, сауной, крытым бассейном, парной, парковкой и гаражом, турецкой баней, ухоженной территорией, спортивными площадками, детской площадкой.

Высота потолков три метра

Окна Rehau

Сантехника Hans Grohe

Полы с подогревом

Скрытое светодиодное освещение во всех комнатах

Кондиционеры во всех комнатах

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 350 метрах от автобусной остановки, в 1,8 км от станции метро, в 2,7 км от торгового центра, в 2,9 км от побережья и гавани, в 3,5 км от больницы, недалеко от университетов, в 13 км от аэропорта.

Район Картал располагается в азиатской части Стамбула. Это динамично развивающийся район города, популярный среди семей. Прибрежная часть Картала славится одним из самых красивых видов на Принцевы острова.