Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция

от € 86,743

80 м² 1 квартира

Сдача в: 2023

ЖК: ROYAL TERRACE расположен в новом развивающемся спальном районе, который выбрали многие рускоязычные семьи.

Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.



Начало строительства: январь 2022 года

Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;



От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.



Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:

Александр +90 538 541 66 39