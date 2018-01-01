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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 2,401,202
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.

На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.

Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.

  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 6 км
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Таксим - 30 минут
  • Левент - 32 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 2,401,202
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Адрес: Турция, г. Мерсин, р-н. Тедже.

Мерсин Марина в 20 минутах езды на авто.


Начало строительства: январь 2022 года
Окончание строительства: январь 2023 года

Стоимость: 2+1 80 кв.м от 54.000€

Специальное предложение: первый взнос 30% и рассрочка равными частями помесячно до даты окончания строительства;


От застройщика: видео домофон, лифт: 2, пожарная сигнализация, кухонный гарнитур, шкаф в прихожей, подвесной потолок, окраска стен силиконовой краской, на полу плитка и многослойный ламинат 10 мм + плинтуса, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, застекленные перила, металлическая входная дверь, отделка санузла керамической плиткой, шкафы и тумбы в санузле, сантехника и душевая кабина в санузле 1-го класса.

Особенности проекта: закрытая территория, видеонаблюдение, охрана, автопарковка (открытая), бассейн (открытый), детская площадка (открытая), беседки для отдыха, зона барбекю, генератор.


Для более подробной информации свяжитесь с нами по любому месенджеру:
Александр +90 538 541 66 39
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