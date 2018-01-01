Жилой комплекс Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 2,401,202
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О комплексе
Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.
На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.
Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.
- Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
- Автомагистраль ТЕМ - 6 км
- Аэропорт Стамбула - 35 минут
- Таксим - 30 минут
- Левент - 32 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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