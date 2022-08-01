Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 749,009
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О комплексе
Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж).
Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом.Удобства и оснащение в доме
- Система "умный дом"
- Кухонная бытовая техника Siemens
- Мраморный пол
- Большие окна и высокие потолки
- Автомагистраль ТЕМ - 2 минуты
- Станция метро - 1 минута
- Больница - 7 минут
- Университет - 10 минут
- Аэропорт Стамбула -15 минут
- Канал Стамбул - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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