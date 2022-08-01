Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж).

Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом.

Система "умный дом"

Кухонная бытовая техника Siemens

Мраморный пол

Большие окна и высокие потолки

Автомагистраль ТЕМ - 2 минуты

Станция метро - 1 минута

Больница - 7 минут

Университет - 10 минут

Аэропорт Стамбула -15 минут

Канал Стамбул - 15 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости