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Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 749,009
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Жилой комплекс Резиденция с отелем, бассейном и спа рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Здание состоит из отеля (с 1 по 12 этаж) и апартаментов (с 13 по 25 этаж).

Резиденция располагает рестораном, кафе, бассейном, спа и фитнес-центром, круглосуточным консьерж-сервисом, парковкой, химчисткой, сауной и турецкой баней, торговым центром, конференц-залом.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Мраморный пол
  • Большие окна и высокие потолки
Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль ТЕМ - 2 минуты
  • Станция метро - 1 минута
  • Больница - 7 минут
  • Университет - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула -15 минут
  • Канал Стамбул - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 749,009
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