Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 193,682
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О комплексе
Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с парком.
- Торговый центра - 2,7 км
- Аэропорт - 4,5 км
- Больница - 4 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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