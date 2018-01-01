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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 193,682
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, трехуровневой парковкой, фитнес-центром, кафе и ресторанами.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с парком.

  • Торговый центра - 2,7 км
  • Аэропорт - 4,5 км
  • Больница - 4 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и ресторанами рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 193,682
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1+1 от 57-60м2

2+1 от 94-115м2

3+1 от 125м2

4+1 от 162-175м2

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