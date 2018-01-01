Жилой комплекс Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 273,857
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О комплексе
Предлагаются квартиры с большими балконами и видом на зеленые окрестности и побережье.
Резиденция располагает ухоженными садами, открытым бассейном, баскетбольными площадками, тренажерным залом, сауной и студией пилатеса, игровой комнатой, пешеходной дорожкой и детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Станция метро - 500 метров
- Торговый центр - 500 метров
- Набережная - 3 минуты
- Мост - 25 минут
- Гавань - 8 км
- Аэропорт - 13 км
- Таксим - 20 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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