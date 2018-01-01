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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 670,190
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника Siemens
  • Кухонная мебель
  • Высота потолков 3 метра
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья.

  • Автомагистраль Е-5 - 4 минуты
  • Станция метро - 4 минуты
  • Станция метробуса - 18 минут
  • Кадыкёй - 27 минут
  • Босфорский мост - 22 минуты
  • Международный аэропорт - 19 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 670,190
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