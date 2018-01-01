Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 670,190
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О комплексе
Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром.Удобства и оснащение в доме
- Кухонная бытовая техника Siemens
- Кухонная мебель
- Высота потолков 3 метра
Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья.
- Автомагистраль Е-5 - 4 минуты
- Станция метро - 4 минуты
- Станция метробуса - 18 минут
- Кадыкёй - 27 минут
- Босфорский мост - 22 минуты
- Международный аэропорт - 19 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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