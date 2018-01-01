Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция

Предлагаются квартиры с видом на Мраморное море и Принцевы острова, парковочными местами и помещениями для хранения.

Резиденция состоит из 5 зданий (3 жилый и 2 офисных) и располагает крытыми и открытыми бассейнами, детским бассейном, фитнес-центром и спа-зоной, детским клубом, спортивным комплексом, круглосуточной охраной, залом для медитации, игровой комнатой и кинотеатром, танцевальной и балетной студией, музыкальным и караоке залом, залом для мероприятий, торговым центром.

Кухонная бытовая техника Siemens

Кухонная мебель

Высота потолков 3 метра

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых живописных районов Стамбула, в 1,5 км от побережья.