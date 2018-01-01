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Жилой комплекс Kurt Suıte 20

Каргыджак, Турция
от € 155,900
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Жилой комплекс Kurt Suıte 20
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О комплексе

КУРТ-САЙТ 20 Каргичак Жилой комплекс в районе Каргыджак

Ры народные представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Все 400 м отделяет от ласково Средиземного мира и чистейшейшего пляжа.

Рыдом с помётной супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжесть открыватия новы. В 300 м от дока породита еженедельного фермерского ринок.

Набережная, в районе нашего костюм 20, имет миркий княжество княжество, парковский княк. По князю сподно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

  • Бассейн ( 70 кв.м. )
  • Детская прощадка
  • Фитнес зал
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Джакузи
  • Душевы, раздевалки, саузлы
  • Беседка
  • Парковка на территории

Rastoyania:

450 м – до морья

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорт Газипаши

6 км – госпитальь

15 км – центр Алании

450 м – Автобусная Остановка

1,5 км – до шолы

250 м — супермаркет




 

Квартира 1 + 1:
Кухня-гостинай американского типа: 19,00 м2

Спальня: 10,00 м2

Ванная комната: 4,00 м2

Балкон: 6,10 м2

Общая прощадь: 39 М2 ( Брутто прощадь 44 кв.м. )

 

Квартира-дуплекс 2 + 1


Кухня-гостинай американского типа: 25,00 м2 — 30,00 м2

Спальня 1: 10,50 м2 — 11,50 м2

Спальня 2: 12,00 м2 — 13,50 м2

Ванная комната: 4,00 м2

Ванная комната: 3,90 м2

Холл: 3,00 м2

Балкон: 6,10 м2 — 6,60 м2

Балкон 2: 6,00 м2

Дуплекс №: 16 — 72,70 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 17 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 18 — 80,30 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 19 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2


 

Технически характеристики:

  • Толщина внутриных стен: 13 см
  • Толщина внешних стен: 23 см
  • Бестон: C30-C25
  • Крыша: теплоизоляция, натуралная черепица
  • Гидрозоляция всёх полов ( ванны комнаты и балконы )
  • Металлопластики стеклопакеты
  • Мебель и др. Лакированны 1-го класса с акриловым окрашиванемом

Накало строителства: июнь 2022

Дата вовода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплеты:

Первоначальный вязнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от ценников квартиры

 

Местонахождение новостройки
Каргыджак, Турция
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Жилой комплекс Kurt Suıte 20
Каргыджак, Турция
от € 155,900
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Окончание строительства в июнь 2023 года.

На этаже 4 квартиры

Закрытая территория

Бассейн

Охрана 24/7

Видеонаблюдение

Детская площадка

Зона для барбекю

Беседки для отдыха

Баскетбольная площадка

Лифт

Генератор

Газифицирован

Автопаркинг

Море 800 м

Стоимость: От 104 000 евро

Первоначальный взнос - 50%

Рассрочка на 10 месяцев.

Цены необходимо уточнять у специалистов

По вопросам недвижимости пишите и звоните: Анастасия

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