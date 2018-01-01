Жилой комплекс Kurt Suıte 20
О комплексе
КУРТ-САЙТ 20 Каргичак Жилой комплекс в районе Каргыджак
Ры народные представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Все 400 м отделяет от ласково Средиземного мира и чистейшейшего пляжа.
Рыдом с помётной супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжесть открыватия новы. В 300 м от дока породита еженедельного фермерского ринок.
Набережная, в районе нашего костюм 20, имет миркий княжество княжество, парковский княк. По князю сподно гуляют павлины.
Инфраструктура жилого комплекса состоит из:
- Бассейн ( 70 кв.м. )
- Детская прощадка
- Фитнес зал
- Сауна
- Паровая комната
- Джакузи
- Душевы, раздевалки, саузлы
- Беседка
- Парковка на территории
Rastoyania:
450 м – до морья
1,5 км — поликлиника
25 км – до аэропорт Газипаши
6 км – госпитальь
15 км – центр Алании
450 м – Автобусная Остановка
1,5 км – до шолы
250 м — супермаркет
Квартира 1 + 1:
Кухня-гостинай американского типа: 19,00 м2
Спальня: 10,00 м2
Ванная комната: 4,00 м2
Балкон: 6,10 м2
Общая прощадь: 39 М2 ( Брутто прощадь 44 кв.м. )
Квартира-дуплекс 2 + 1
Кухня-гостинай американского типа: 25,00 м2 — 30,00 м2
Спальня 1: 10,50 м2 — 11,50 м2
Спальня 2: 12,00 м2 — 13,50 м2
Ванная комната: 4,00 м2
Ванная комната: 3,90 м2
Холл: 3,00 м2
Балкон: 6,10 м2 — 6,60 м2
Балкон 2: 6,00 м2
Дуплекс №: 16 — 72,70 м2 / прощадь брутто 100,00 м2
Дуплекс №: 17 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2
Дуплекс №: 18 — 80,30 м2 / прощадь брутто 100,00 м2
Дуплекс №: 19 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2
Технически характеристики:
- Толщина внутриных стен: 13 см
- Толщина внешних стен: 23 см
- Бестон: C30-C25
- Крыша: теплоизоляция, натуралная черепица
- Гидрозоляция всёх полов ( ванны комнаты и балконы )
- Металлопластики стеклопакеты
- Мебель и др. Лакированны 1-го класса с акриловым окрашиванемом
Накало строителства: июнь 2022
Дата вовода в эксплуатацию: Июль 2023
План оплеты:
Первоначальный вязнос:% 50
Скидка при оплате 100%: 3% от ценников квартиры