КУРТ-САЙТ 20 Каргичак Жилой комплекс в районе Каргыджак

Ры народные представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Все 400 м отделяет от ласково Средиземного мира и чистейшейшего пляжа.

Рыдом с помётной супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжесть открыватия новы. В 300 м от дока породита еженедельного фермерского ринок.

Набережная, в районе нашего костюм 20, имет миркий княжество княжество, парковский княк. По князю сподно гуляют павлины.

Инфраструктура жилого комплекса состоит из:

Бассейн ( 70 кв.м. )

Детская прощадка

Фитнес зал

Сауна

Паровая комната

Джакузи

Душевы, раздевалки, саузлы

Беседка

Парковка на территории

Rastoyania:

450 м – до морья

1,5 км — поликлиника

25 км – до аэропорт Газипаши

6 км – госпитальь

15 км – центр Алании

450 м – Автобусная Остановка

1,5 км – до шолы

250 м — супермаркет









Квартира 1 + 1:

Кухня-гостинай американского типа: 19,00 м2

Спальня: 10,00 м2

Ванная комната: 4,00 м2

Балкон: 6,10 м2

Общая прощадь: 39 М2 ( Брутто прощадь 44 кв.м. )

Квартира-дуплекс 2 + 1



Кухня-гостинай американского типа: 25,00 м2 — 30,00 м2

Спальня 1: 10,50 м2 — 11,50 м2

Спальня 2: 12,00 м2 — 13,50 м2

Ванная комната: 4,00 м2

Ванная комната: 3,90 м2

Холл: 3,00 м2

Балкон: 6,10 м2 — 6,60 м2

Балкон 2: 6,00 м2

Дуплекс №: 16 — 72,70 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 17 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 18 — 80,30 м2 / прощадь брутто 100,00 м2

Дуплекс №: 19 — 74,00 м2 / прощадь брутто 100,00 м2





Технически характеристики:

Толщина внутриных стен: 13 см

Толщина внешних стен: 23 см

Бестон: C30-C25

Крыша: теплоизоляция, натуралная черепица

Гидрозоляция всёх полов ( ванны комнаты и балконы )

Металлопластики стеклопакеты

Мебель и др. Лакированны 1-го класса с акриловым окрашиванемом

Накало строителства: июнь 2022

Дата вовода в эксплуатацию: Июль 2023

План оплеты:

Первоначальный вязнос:% 50

Скидка при оплате 100%: 3% от ценников квартиры