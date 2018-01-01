Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 240,558
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О комплексе
Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю.
Окончание строительства - январь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Автобусная станция - 1 минута
- Станция метро - 4 минуты
- Больница - 5 минут
- Торговый центр - 10 минут
- Автомагистраль Е-5 - 5 минут
- Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
- Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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