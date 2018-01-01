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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 240,558
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Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает саунами, парной и турецкой баней, парком на крыше, фитнес-центром, кинотеатром под открытым небом, трехуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, баскетбольной площадкой, детской площадкой, зоной барбекю.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Автобусная станция - 1 минута
  • Станция метро - 4 минуты
  • Больница - 5 минут
  • Торговый центр - 10 минут
  • Автомагистраль Е-5 - 5 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 240,558
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