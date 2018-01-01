Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 151,405
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О комплексе
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, крытой и открытой парковкой, кафе, баром и рестораном, охраной.Преимущества
Гарантированный доход 8% в течение 3 лет.Расположение и объекты поблизости
- Торговый центр - 1 минута
- Университет - 1 минута
- Больница - 5 минут
- Станция метробуса - 5 минут
- Гавань - 10 минут
- Озеро - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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