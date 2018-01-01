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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 151,405
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, турецкой баней и сауной, крытой и открытой парковкой, кафе, баром и рестораном, охраной.

Преимущества

Гарантированный доход 8% в течение 3 лет.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 1 минута
  • Университет - 1 минута
  • Больница - 5 минут
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Гавань - 10 минут
  • Озеро - 5 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 151,405
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Застройщик: Property Advisor Turkey

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- Площадь участка: 27000 кв.м. ² N

- Количество спален: от 1 + 0 до 4 + 1

- Номер единицы: 440

- Номер этажа: 12

- Номер блока: 12

- Диапазон размеров: 41 - 180m²

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