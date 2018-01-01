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Квартира в новостройке Kurt Twin Towers

Махмутлар центр, Турция
от € 124,900
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Квартира в новостройке Kurt Twin Towers
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О комплексе

--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---

Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.

Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:

  • Бассейн ( 94 м2 )
  • Детский бассейн ( 8,60 м2 )
  • Детская прощадка
  • Ландшафтный сад
  • Генаратор
  • Барбекю
  • Беседка
  • Парковка для автомобилей

ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

  • Зимний Бассейн
  • Сауна
  • Турецкая баня - Хаммам
  • Паровая комната
  • Соляная комната
  • Фитнес
  • Массажный кабинет
  • Детская ировая комната
  • Бар, народный теннис и билярд
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Музыкальная комната

Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.

Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!

Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга.  Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.

Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :

  • МОРЯ: 850 МТ
  • СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
  • РЫНОК: 500 МТ
  • ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
  • ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
  • ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
  • АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км

Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024

ПЛАН ОПЛАТЫ:

Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.

 

Местонахождение новостройки
Махмутлар центр, Турция
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Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ

🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
📍 1 км до моря 
📍 3,5 км до Искеле 
📍 6,5 км до г. Боаз 
📍 22 км до г. Фамагуста 
📍 47 км до аэропорта Ercan 
 
🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1). 

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 
🔘 Минимаркет 
🔘 Кафетерий 
🔘 Тренажерный зал 
🔘 Бассейн 55 м2 
🔘 Зарядная станция для Tesla 
🔘 Прогулочные зоны 
🔘 Детская площадка 
🔘 Детский бассейн с горками 
🔘 Парковка 
🔘 Трансфер до моря 

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: 
Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £ 
Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £ 
Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £ 
Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £ 
Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £ 
Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £ 
Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £ 
 
💸 ПЛАН ОПЛАТЫ: 
Депозит 5000 £ 
Первый взнос 30-35% 
Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами 
 
Остальные платежи: 
0.5% гербовый сбор  
5% НДС 
2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов) 
3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл) 
 
🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.

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