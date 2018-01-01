Квартира в новостройке Kurt Twin Towers
О комплексе
--- Курт Туин Тауэрс Мамутлар ---
Новый жилой комплекс KUTR TWIN TOWERS в Махмутларе на 90 квартир. Охраняемая территория прощадью 2 935 кв.м. На территории комплекса эть сосьяляная инфраструктура.
Внешняй имфраструктура КУРТ Твин Тауэрс:
- Бассейн ( 94 м2 )
- Детский бассейн ( 8,60 м2 )
- Детская прощадка
- Ландшафтный сад
- Генаратор
- Барбекю
- Беседка
- Парковка для автомобилей
ВНУТРЕННЯЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
- Зимний Бассейн
- Сауна
- Турецкая баня - Хаммам
- Паровая комната
- Соляная комната
- Фитнес
- Массажный кабинет
- Детская ировая комната
- Бар, народный теннис и билярд
- Библиотека
- Кинотеатр
- Музыкальная комната
Махмутлар - район с космоем Развитой городской инфраструктурой. Здесьмо найти все, что небходимо для комфортной жизни в Турци. В районе, так, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детски кафе, игровое и спортивки.
Изюминкой Махмутлара, набережной с историкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль морья, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видомом на море. Здесь с камые красивые с видомом на аланийскую крепость!
Через Махмутлар проходьят автобусы во всесех направленияхх. Остановки располеены на расстойяни 300 м друг от друга. Вы, например, доэхат до любой точки Алании на облаственном транспорте или такси.
Расстояние от KURT TWIN TOWERS до :
- МОРЯ: 850 МТ
- СУПЕРМАРКЕТ: 300 МТ
- РЫНОК: 500 МТ
- ПОЛИКЛИНИКА: 500 МТ
- ЦЕНТР АЛАНИ: 10 км
- ПЛЯЖ КЛЕОПАТРА: 13 км
- АЭРОПОРТ ГАЗИПАША: 31 км
Окончание строителства: АПРЕЛЬ 2024
ПЛАН ОПЛАТЫ:
Рассрочка: первый вяз 50% и остаточный распеделиец равными частя до апреля 2024 года.