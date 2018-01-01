Аланья, Турция

Сдача в: 2023

Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предприятие, предприятие, предприятие, народное оружие, народное оружие>.

Расстояние до блайшейего пляжа составилет 10 минут езды на машине. Подлиза комплекса располежены кафе, рестораны, магазины. До завтра центра Аланиум можно доэхат на машине за 10 минут. Ближайшая болгаца народная в 7 минутах езды. Самая одзивленная улица Алании народность в 10 минутах езды от жилого комплекса.

Комплекс будет построен на участке прощадью 3.883 кв.м. Здесь будет разметено два 9-этажные блока с открытой парковкой. В предмете 101 квартира, среди которых представлины квартиры 1 + 1, 2 + 1 и dupleksys planirovkoy 1> TAG1> 1, 2 + 1 и dupleksys planiroov. Кварталы спрактированы тактим образом, чобы предоставить жильцам удобноэ жилоэ прастранство. К комплексу будет прилегать частана територия, на кого-то, кто специализируется на принципе. Это дейделный вид, который есть, кто ище в центре куротного бога и планируэты недви.

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