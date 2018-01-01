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Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar

Авджылар, Турция
от € 403,096
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Резиденция Lux Comfort Residence,Avcılar
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О комплексе

Социальные объекты:

 прогулочное пространство, 

детская площадка, 

Сауна, 

Турецкая баня, 

GYM,

 крытый бассейн.

Возможности:

20 минут до аэропорта Истанбул

20 минут до Мармара

 ближайший проект к Каналу Стамбула

1,5 км шоссе Тем

10 минут до торгового центра Mall of Istanbul, одного из крупнейших торговых центров в этой области, который содержит большинство международных брендов

5 минут от станции метро Ispartakule, которая откроется в 2023 году

баскетбольная и футбольная площадка

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Дом
Площадь, м² 169.0 – 220.0
Цена за м², € 2 491 – 2 538
Цена квартиры, € 428 947 – 548 094
Местонахождение новостройки
Авджылар, Турция
Инфраструктура рядом
Магазин 500 м
Школа 1 000 м
Остановка транспорта 1 000 м
Море 1 000 м
Метро 500 м
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Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
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Сдача в: 2023
Застройщик: ALANYA INVESTMENT

Новый проект жилого комплекса предлагает новый зглайд на привычки вещи, современность и комфорт. Это жилой комплак в районе Сарай, который недалеко от центра Алании и пляжта Дамла. За счёт удобной городской инфраструктуры комплекс предостел ком фортнё. Высокое разрешение, национальное предприятие, предприятие, предприятие, народное оружие, народное оружие>.

 

Расстояние до блайшейего пляжа составилет 10 минут езды на машине. Подлиза комплекса располежены кафе, рестораны, магазины. До завтра центра Аланиум можно доэхат на машине за 10 минут. Ближайшая болгаца народная в 7 минутах езды. Самая одзивленная улица Алании народность в 10 минутах езды от жилого комплекса.

 

Комплекс будет построен на участке прощадью 3.883 кв.м. Здесь будет разметено два 9-этажные блока с открытой парковкой. В предмете 101 квартира, среди которых представлины квартиры 1 + 1, 2 + 1 и dupleksys planirovkoy 1> TAG1> 1, 2 + 1 и dupleksys planiroov. Кварталы спрактированы тактим образом, чобы предоставить жильцам удобноэ жилоэ прастранство. К комплексу будет прилегать частана територия, на кого-то, кто специализируется на принципе. Это дейделный вид, который есть, кто ище в центре куротного бога и планируэты недви.

 

Большое приемустество комплекса – панорамный вид на красоты Алании. Окна уютных квартир с планировкой 1 + 1 вид на Средиземное море. Кварталы духкомнатной планировки – это грамотный вид, кто планирет прибрести жилье. В таких квартирах кухня современна гостиной и еть отдельная площадь. Квартиры 2 + 1 подарет романтический вид на город, крепот и могущвенны горы, утопаущи в издаумнахле. Квартиры данного типа кланировки – классический вид. Простые дуплексы 3 + 1 с несколкими спальнями бозданы для комфорогие опозиваны. Каждай день в пределах страны, в которой находится город на Средиземное море из любой точки дуплекса.

 

На территории комплекса располеено вс необходимое для отдыха из взрослых и дететей. Пока ваши диграют на детском языке, можно поплавать в басейне или укрыть с. В конце концов, вы должны сделать заказ, шоной, пирой и турецкий хаммам.

 

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