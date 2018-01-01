Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция

Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).

Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.