  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция

Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 663,045
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой.

  • Станция метробуса - 600 метров
  • Станция метро - 600 метров
  • Трамвайная остановка - 1,7 км
  • Новый аэропорт Стамбула - 30 минут
  • Площадь Таксим - 14,5 км
  • Босфор - 14 км
  • Больница - 20 метров
  • Университет - 3 км
  • Торговый центр - 350 метров
  • Гавань и побережье - 4 км
Местонахождение новостройки
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Apartment Compound Fikirtepe
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Новый инвестиционный проект в районе Демирташ - Алания
Akarca, Турция
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Каракокали, Турция
Резиденция Vadi Istanbul Homes Next to Belgrade Forest
Эюпсултан, Турция
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 663,045
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются комфортабельные апартаменты с различными планировками (от одной до трех спален).

Резиденция состоит из четырех зданий (два 15-этажных и два 13-этажных) и располагает тренажерным залом, бассейном, сауной, парной, турецкой баней, детскими площадками и зелеными зонами, гаражом на 157 машин.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в европейской части Стамбула, рядом с международными школами, в пяти минутах от автомагистрали Е-5, в десяти минутах от автомагистрали ТЕМ, в трех километрах от станции метробуса.

  • аптека - 260 м
  • супермаркет - 300 м
  • автобусная остановка - 350 м
  • спортивный комплекс - 450 м
  • госпиталь - 2,5 км
  • парк - 3,5 км
  • западная гавань - 10 км
Многоквартирный жилой дом Istanbul Umraniye Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Жизнь в самом сердце живописной природы, в городской местности со многими из самых красивых парков города. Проект с высокой инвестиционной ценностью; Он находится в жизненно важной области, прилегающей к финансовым и деловым центрам. Он находится в привилегированном месте рядом с мостами и наземными, морскими и воздушными транспортными линиями в Стамбуле. Это жилой комплекс с роскошными техническими характеристиками, богатый удобствами и услугами, которые дополняют роскошь жизни. Проект находится в стадии разработки, с гибкими планами платежей, с готовым титульным актом, который соответствует условиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе района Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 186 квадратных метров. Расстояние до моря 500 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Realting.com
Перейти