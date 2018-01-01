Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, отелем и торговым центром, Стамбул, Турция
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от € 663,045
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О комплексе
Резиденция располагает 5-звездочным отелем, торговым центром, зелеными зонами, 5-уровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, сауной и турецкой баней, тренажерным залом, пешеходными и велосипедными дорожками.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Стамбула, на автомагистрали Е-5, рядом со всей необходимой инфраструктурой.
- Станция метробуса - 600 метров
- Станция метро - 600 метров
- Трамвайная остановка - 1,7 км
- Новый аэропорт Стамбула - 30 минут
- Площадь Таксим - 14,5 км
- Босфор - 14 км
- Больница - 20 метров
- Университет - 3 км
- Торговый центр - 350 метров
- Гавань и побережье - 4 км
Местонахождение новостройки
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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