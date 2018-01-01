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Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция

Шишли, Турция
от € 159,461
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Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.

Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.

Окончание строительства - май 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр - 800 метров
  • Аэропорт Стамбула - 33 км
  • Станция метро - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Шишли, Турция
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Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
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Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Вашему вниманию представлены новые апартаменты в Махмутларе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1.Площадь апартаментов от 55 до 100 м2.Расстояние до моря 2500 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы.Еще одним неоспоримым преимуществом при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха.
Жилой квартал Комплекс в пригороде Махмутлара
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер к пляжу. •Открытый бассейн (два)•Бассейн аквапарка•Детский бассейн•Бассейн с фонтаном•Беседки и зоны для барбекю•Амфитеатр•Площадки для прогулок и пробежек•Детская площадка •Фитнес-центр под открытым небом•Теннисный корт•Баскетбольная площадка•Автостоянка Ресторан:•Караоке-бар•Сигарный бар•Винный бар Зона СПА: •Закрытый бассейн•Фитнес-центр•Витаминный бар•Массажные кабинеты•Турецкая баня•Русская баня•Паровая комната•Сауны•VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) •Кафетерия-бар•Боулинг•Бильярд•Настольный теннис•ТВ и кинозалы•Мини-клуб•Play Station и игровая комната•Развлекательная зона и дискотека •Конференц-залы•Коворкинги•Конференц-зал•Комнаты управления•Офис продажТорговая зона:•Магазин•Аренда автомобилей•Прачечная•Парикмахер •Безопасность 24/7•Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение•Генератор электричества на случай аварийного отключения
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Ведущий турецкий застройщик запустил продажу нового проекта с видом на море, Принцевы острова и лес. Проекты этого застройщика отличаются высоким качеством, удачными локациями и лучшими материалами на рынке.

Жилой проект состоит из 3 блоков, крытой парковки, социальных и зеленых зон. Сдача - сентябрь 2023 года.

Преимущества

Подходит для получения гражданства Турции.

На стадии строительства, можно приобрести квартиры по сниженной цене.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в Стамбуле, Анатолийская сторона, район Малтепе.

  • Главное шоссе Стамбула E5, соединяющее европейскую и азиатскую часть - 1.6 км
  • метро Хузури - 1.9 км
  • метро Малтепе - 2 км
  • ТЦ Hilltown - 4.8 км
  • ТЦ Piazza AVM - 5 км
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