Жилой комплекс Новая качественная резиденция с художественной галереей в самом центре Стамбула, Турция
Шишли, Турция
от € 159,461
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О комплексе
Предлагаются квартиры с парковочными местами, тренажерными залами, зонами барбекю, живописным видом.
Резиденция располагает художественной галереей, фитнес-центром, круглосуточным видеонаблюдением, ухоженными садами и беседками.
Окончание строительства - май 2023 года.Расположение и объекты поблизости
- Торговый центр - 800 метров
- Аэропорт Стамбула - 33 км
- Станция метро - 1,5 км
Местонахождение новостройки
Шишли, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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