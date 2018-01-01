  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция

Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 419,153
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
1 / 8
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес.

Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом.

окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в экологичном районе, в пешей доступности от леса, в двух шагах от школ и медицинских центров.

  • Аэропорт Стамбула - 10 минут
  • Кольцевая автодорога - 10 минут
  • Левент - 15 минут
  • Маслак - 15 минут
  • Аэропорт - 13 минут
  • Станция метро - 10 минут ходьбы
  • Торговый центр - 15 минут
Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс ZE-RA
Каргыджак, Турция
от € 125,000
Многоквартирный жилой дом Zeytinburnu Istanbul apartments project
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Люксовые квартиры в районе Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на город, лес, Босфор и море, Бейкоз, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Жилой комплекс Type B_54
Maslak Mahallesi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 419,153
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый уютный комплекс в Авсалларе
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 119 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Идеальное сочетание пляжей и лесов: район Авсаллар находится прямо на берегу Средиземного моря, со стороны окружённый густыми, хвойными лесами. Знаменитый своими песчаными пляжами и хвойными лесами, Авсаллар по праву заслуживает звания самого зеленого пригорода Аланьи. Инфраструктура Авсаллар: район расположен в 20 км от центра Аланьи со стороны пляжа Клеопатры, и в 95 км от аэропорта Антальи. Вдоль моря ходит общественный транспорт. Из инфраструктуры в Авсалларе базово есть все необходимое, включая фермерский базар, сетевые супермаркеты, обмены валют, банкоматы, различные услуги. Хороший выбор ресторанов, пекарни, турецкие кафе.Район активно растет и новые квартиры в Авсалларе найти несложно, при этом есть дома как с шикарной, так и со скромной инфраструктурой.
Жилой комплекс Инвестиционный ЖК в одном из самых знаменитых мест в центре Эсеньюрта
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 3+2, 5+1.Площадь апартаментов от 58,3 м2 до 385,79 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. 
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся доме - Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 42 до 185 м2.Расстояние до моря 550 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Realting.com
Перейти