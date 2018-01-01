Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 419,153
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О комплексе
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес.
Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом.
окончание строительства - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в экологичном районе, в пешей доступности от леса, в двух шагах от школ и медицинских центров.
- Аэропорт Стамбула - 10 минут
- Кольцевая автодорога - 10 минут
- Левент - 15 минут
- Маслак - 15 минут
- Аэропорт - 13 минут
- Станция метро - 10 минут ходьбы
- Торговый центр - 15 минут
Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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