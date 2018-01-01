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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция

Кадыкёй, Турция
от € 318,010
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом.

окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Видеодомофон
  • Кондиционеры
  • Центральное отопление
  • Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка)
  • Ламинат
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.

Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
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Кадыкёй, Турция
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Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом" (управление освещением, шторами, жалюзи, домофоном итд)
  • Система кондиционирования воздуха Toshiba
  • Система отопления Rehau
  • Батареи Grohe
  • Сантехника Geberit
  • Белая бытовая техника (электрическая варочная поверхность, духовой шкаф, холодильник, посудомоечная машина)
  • Итальянская плитка и паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах ходьбы от Таксима и Галатапорта.

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Сдача в: 2024

Новый комплекс расположился в одной из самых лучших локаций престижного и активно развивающегося района Каргыджак, всего в 280 метрах от одного из самых лучших пляжей Алании-пляжа Perle, в шаговой доступности от магазинов, аптек, кафе, ресторанов. Всего 700 м до района Махмутлар.

Общая площадь участка земли 2738 м2., проект будет состоять из 2-х пятиэтажных блоков с полной инфраструктурой. Апартаменты 1+1 от 56 до 61 м2. и дуплексы 3+1 от 114 м2. до 143 м2.

В дизайне придерживается концепция: лаконичные решения фасадов здания, спокойные тона в отделке, панорамные окна и стеклянные балконы, которые придают дополнительную легкость конструкции.

Преимуществом проекта является сочетание функциональности, качественных материалов и эстетики в деталях.

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