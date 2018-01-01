Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, спа и детским клубом в центре Стамбула, Турция
Кадыкёй, Турция
от € 318,010
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О комплексе
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами, солнечными террасами, фитнес-центром, спа, парной, детским клубом и игровой площадкой, магазинами, пешеходными дорожками, парковкой, консьерж-сервисом.
окончание строительства - декабрь 2024 года.Удобства и оснащение в доме
- Видеодомофон
- Кондиционеры
- Центральное отопление
- Кухонная мебель и бытовая техника (плита, духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка)
- Ламинат
Недвижимость удобно расположена в центре города, рядом с мостами, аэропортом, остановками общественного транспорта.
Местонахождение новостройки
Кадыкёй, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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