  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Турция
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция

Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 624,174
Поделиться с помощью:
QR
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
1 / 6
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 15 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Автобусная остановка - 1 минута
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Белградский лес - 1 минута
Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море - район Тузла, Стамбул
Akarca, Турция
Жилой квартал Двухкомнатная квартира в Dolce Vita, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
Жилой квартал Новые Квартиры в Тихих Окрестностях Аланьи Оба
Каракокали, Турция
Жилой комплекс Бутик-комплекс в районе Авсаллар на финальной стадии строительства
Авсаллар, Турция
Жилой комплекс Жилой Комплекс в Газипаша
Beyobasi, Турция
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 624,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые апартаменты в районе Махмутлар - Аланья
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 56 до 150 квадратных метра. Расстояние до моря 850 метров.Махмутлар это самый популярный район, если говорить о новостройках. Здесь большой выбор новой и ликвидной недвижимости, в районе представлены как дома эконом класса, так и респектабельные жилые комплексы. Еще одним неоспоримым преимуществом, при покупке новой квартиры в Махмутларе является возможность получения беспроцентной рассрочки от застройщика, действует она не во всех проектах, но все же, стоит обращать на это внимание.В целом Махмутлар самый обжитый и комфортный район для постоянной жизни в Аланье. Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха. 
Многоквартирный жилой дом Istanbul apartment compound, Gaziosmanpasa
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Проект богат своим историческим наследием. Он расположен в Газиосманпасе, одном из центральных районов Стамбула. Он находится недалеко от всех транспортных линий, коммерческих центров, объектов и услуг. Это жилой проект, подходящий для инвестиций, с готовым титульным документом; и это правильно, чтобы получить турецкое гражданство.
Жилой квартал Стильная меблированная квартира в районе Демирташ
Demirtas, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее расположении.Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 115 м² с 2 ванными комнатами и 2 балконами с видом на море, в 550 метрах от пляжа, район Демирташ. бассейн детский бассейн генератор автопарк Район Демирташ является относительно новым районом, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом.Тут нет шумных туристов, ночных клубов и кафе с громкой музыкой, а также крупных отелей.Зато здесь есть замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Realting.com
Перейти