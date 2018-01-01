Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от € 624,174
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О комплексе
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.
Окончание строительства - март 2025 года.Расположение и объекты поблизости
- Аэропорт - 15 минут
- Станция метро - 5 минут
- Автобусная остановка - 1 минута
- Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
- Белградский лес - 1 минута
Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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