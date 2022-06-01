Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Авсаллар, Турция
от € 99,683
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О комплексе
г.Аланья
район Авсаллар, ЖК Carmel Twins квартира 14, Блок A
Квартира 1+1
• Площадь: 44 м2
• 3 этаж / 9 этажное здание /
• Чистовая отделка
• Встроенная кухня
• Сан.узел - 1
• Балкон – 1
• Юго-Западная
• Вид на море
• Расстояние от моря – 1,4 км.
• Шатл до моря, Фитнес центр, Открытая/Закрытая детская площадка, Открытая парковка, Генератор, Открытый бассейн, Крытый бассейн, Детский бассейн, Аквапарк, Сауна, Турецкая баня, Парная, Джакузи, Массажная, Видеонаблюдение, Консьерж, Беседка/Барбекю, Шахматы на площадке.
• Инфраструктура: Комплекс расположен в 200 метрах от центра Авсаллара, в шаговой доступности магазин, школы, рынки, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.
Окончание строительства декабрь 2023 года.
Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
Агент продавца
Языки общения: Русский, Türkçe
Турция, Алания
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