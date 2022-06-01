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Жилой комплекс в Авсалларе от собственника

Авсаллар, Турция
от € 99,683
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Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
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О комплексе

г.Аланья

район Авсаллар, ЖК Carmel Twins квартира 14, Блок A

Квартира 1+1

• Площадь: 44 м2

• 3 этаж / 9 этажное здание /

• Чистовая отделка

• Встроенная кухня

• Сан.узел - 1

• Балкон – 1

• Юго-Западная

• Вид на море

• Расстояние от моря – 1,4 км.

• Шатл до моря, Фитнес центр, Открытая/Закрытая детская площадка, Открытая парковка, Генератор, Открытый бассейн, Крытый бассейн, Детский бассейн, Аквапарк, Сауна, Турецкая баня, Парная, Джакузи, Массажная, Видеонаблюдение, Консьерж, Беседка/Барбекю, Шахматы на площадке.

• Инфраструктура: Комплекс расположен в 200 метрах от центра Авсаллара, в шаговой доступности магазин, школы, рынки, кафе, кофейни, рестораны, бары, остановки общественного транспорта и пляж.

Окончание строительства декабрь 2023 года.

Местонахождение новостройки
Авсаллар, Турция
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Жилой комплекс в Авсалларе от собственника
Авсаллар, Турция
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Комплекс построен на площади 4060 м2 и состоит из 2 двенадцатиэтажных блоков. Этот проект сочетает в себе качество и комфорт с удобной возможностью оплаты и предлагает как жизненно важные, так и инвестиционные возможности.

Инфраструктура комплекса: открытый/закрытый бассейн, открытая парковка, беседка, барбекю, круглосуточная охрана, сауна, фитнес, соляная комната, паровая комната, зал для встреч и ТВ, детская игровая комната, настольный теннис.
Жилой квартал Роскошные квартиры на берегу моря в комплексе рядом с центром
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Комплекс состоящий из 2 блоков, строится на участке 6.500 m² и расположен всего в 50 метрах от пляжа, благодаря чему из его квартир открываются впечатляющие прямые виды на море и другие достопримечательности города Алании. Данный проект удивит своим дизайном, планировкой и продуманной организацией. На территории комплекса будет располагаться собственный торговый центр, а также собственный подземный переход на пляж. Каждый житель найдёт здесь то, что важно именно для него. В шаговой доступности от комплекса каходятся супермаркеты, рестораны, банки, рынок, остановки общественного транспорта, всего в 7 км. центр Алании, в 30 км. аэропорт Газипаша. Бассейн Крытый бассейн Детский бассейн Аквапарк Сауна Детская площадка Игровая комната Настольный теннис Бильярд Боулинг Фитнес-зал Кинотеатр Спа центр Солевая комната Массажный кабинет Турецкая баня Кафетерий Барбекю Библиотека Парковка Консъерж Охрана Генератор   Лифт Бесплатный интернет Спутниковое ТВ   Начало строительсвта -  01.06.2022 Завершение строительства – 30.06.2024
Жилой комплекс Квартиры на завершающем этапе строительства в районе Авсаллар
Авсаллар, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Вашему внимаю представлены новые апартаменты 1+1 в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1.Площадь апартаментов от 56 до 165 квадратных метров. Расстояние до моря 2200 метров.Когда речь заходит о новых квартирах в Авсалларе, то мы рекомендуем ее рассматривать если для вас важны песчаные пляжи, а также хвойные леса, которыми богат данный район. Авсаллар отдален от центра Аланьи на 20 км. До аэропорта Антальи 95 км. Это зеленый пригород, но с полноценной социальной инфраструктурой. Главная улица в Авсалларе выглядит необычно, ее прячут от палящего солнца кроны деревьев.Инфраструктура района: в Авсаллар есть вся базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункты, аптеки, магазины и т.п. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.Недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море и в окружении красивой природы Турции.
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