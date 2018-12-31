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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от € 1,075,220
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами.

Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами.

Расположение и объекты поблизости
  • Побережье - 10 минут
  • Босфорский мост - 5 минут
  • Евразийский туннель - 5 минут
  • Больница - 1 минута
  • Ближайший аэропорт - 30 минут
  • Аэропорт Стамбула - 50 минут
  • Станция метро и автобусная остановка - 2 минуты
  • Торговый центр - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от € 1,075,220
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Сдача в: 2023

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В шаговой доступности находятся супермаркеты и магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы, почта, аптеки, а также все исторические достопримечательности города. 
Проект состоит из одного 6-ти этажного жилого блока, который включает в себя 20 комфортабельных апартаментов. На продажу представлены квартиры планировок 1+1 и 3+1.
Все квартиры продаются с высококачественной отделкой, стальными входными дверями, кухонными гарнитурами, сантехникой и пр.
Сдача в эксплуатацию проекта ожидается в декабре 2023г.
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