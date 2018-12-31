Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от € 1,075,220
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О комплексе
Предлагаются квартиры с парковочными местами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детским бассейном, детской площадкой, фитнес-центром и студией пилатеса, кафе и ресторанами, пешеходными и беговыми дорожками, сауной, хамамом и массажными кабинетами.Расположение и объекты поблизости
- Побережье - 10 минут
- Босфорский мост - 5 минут
- Евразийский туннель - 5 минут
- Больница - 1 минута
- Ближайший аэропорт - 30 минут
- Аэропорт Стамбула - 50 минут
- Станция метро и автобусная остановка - 2 минуты
- Торговый центр - 2 минуты
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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