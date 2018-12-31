Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция

Анталья, Турция

Новый проект VİP вилл в районе Джикджилли г. Алания. Благодаря удачному расположению на возвышенности со всех этажей вы можете насладится великолепными панорамными видами на Аланию и прекрасное Средиземное море. При этом вся городская инфраструктура расположена в пешей доступности.

Планировки вилл: 5+1 площадью 534м2. и 6+1 площадью 476м2. - 535м2.

Виллы сдаются с оборудованными сантехникой ванными комнатами, встроенными кухонными шкафами, установленной системой подогрева полов и системой “Умный дом”. У каждой виллы есть собственный бассейн, сауна и парковка. В доме есть лифт, электрогенератор, лифт, джакузи, камин. Подведена система спутникового ТВ и интернет.