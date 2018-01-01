Жилой комплекс İstanbul
О комплексе
65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.
Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.
Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.
был спроектирован.
В наших социальных объектах в проекте,
• Открытый бассейн
• 2 крытых бассейна
• 2 фитнес-центра
• 2 турецкие бани
• 2 сауны
• Закрытая 3-этажная автостоянка
• Детские игровые площадки
• Камелии
• Система внутренней связи
• Круглосуточная камера видеонаблюдения
• Генератор
• Зоны отдыха
Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.
Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.
Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.
Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.
Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.
• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)
• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)
• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)
• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)
• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)
• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)
• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)
• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)
• Марина: 13 км (15 минут)
• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)
• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)
• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)
ТРАНСПОРТ
E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)
ТЭМ: 900 м
Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;
• Импровизация
• Охотники
• Аксарай
• Бахчешехир
• Бакиркёй
• Бююкчекмедже
• В Богазкёй
Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.