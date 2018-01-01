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Жилой комплекс İstanbul

Эсеньюрт, Турция
от € 235,135
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Жилой комплекс İstanbul
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О комплексе

65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.
Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.
Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.
был спроектирован.
В наших социальных объектах в проекте,

• Открытый бассейн
• 2 крытых бассейна
• 2 фитнес-центра
• 2 турецкие бани
• 2 сауны
• Закрытая 3-этажная автостоянка
• Детские игровые площадки
• Камелии
• Система внутренней связи
• Круглосуточная камера видеонаблюдения
• Генератор
• Зоны отдыха
Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.
Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.
Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.

Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.
Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.

• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)
• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)
• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)
• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)
• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)
• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)
• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)
• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)
• Марина: 13 км (15 минут)
• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)
• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)
• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)

ТРАНСПОРТ
E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)
ТЭМ: 900 м
Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;
• Импровизация
• Охотники
• Аксарай
• Бахчешехир
• Бакиркёй
• Бююкчекмедже
• В Богазкёй
Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.

Местонахождение новостройки
Эсеньюрт, Турция
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Жилой комплекс İstanbul
Эсеньюрт, Турция
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  • большими зелеными зонами
  • фитнес-центром и тренажерным залом
  • турецкой баней и сауной
  • детской площадкой
  • бассейном
  • крытой парковкой
  • круглосуточной охраной
  • школой
Преимущества

Недалеко от проекта к 2025 году будет проложен второй босфорский канал. Это повлияет на рост цен на недвижимость в этом районе.

Расположение и объекты поблизости
  • автомагистраль Е5 (2 км) в 5 минутах езды
  • парк Esenyurt Martyrs (1,5 км) в 5 минутах езды
  • парк Recep Tayyip Erdogan (2,5 км) в 8 минутах езды
  • автомагистраль ТЕМ (6 км) в 10 минутах езды
  • ТЦ Marmara Park (5 км) в 15 минутах езды
  • новый аэропорт Стамбула (50 км) в 30 минутах езды
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Почему это свойство؟ Это один из важнейших жилых и инвестиционных проектов на европейской стороне Стамбула. Он расположен на стратегической дороге Basin Express, которая связывает автомагистрали TEM и E5. Быстрый рост цен на недвижимость в регионе делает проект прекрасной возможностью для тех, кто ищет квартиры для продажи в Стамбульском бассейне Экспресс в качестве безопасной и комфортной инвестиции в Турцию. Наслаждайтесь проживанием в гостиничных апартаментах с международными услугами и стандартами, включая интеллектуальную систему управления. Подходит для условий турецкого гражданства. Он включает в себя 223 магазина с широкими фасадами и отличительными архитектурными проектами, что придает проекту дополнительную коммерческую и инвестиционную ценность.
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