Жилой комплекс İstanbul

65% нашего проекта, созданного на общей площади 25 000 м2, было спроектировано как ландшафтная зона.

Наши просторные и спланированные типы квартир с уникальным ландшафтным видом были полностью разработаны, чтобы принести вам и вашему отчужденному душевному спокойствию.

Состоит из 304 жилых и 70 коммерческих площадей, состоит из 8 различных блоков 3 типов с вариантами 2+1 и 3+1.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Наш проект с малоэтажной горизонтальной архитектурой имеет эстетическую точку зрения, благодаря которой вы чувствуете себя единым целым с природой.

был спроектирован.

В наших социальных объектах в проекте,

• Открытый бассейн

• 2 крытых бассейна

• 2 фитнес-центра

• 2 турецкие бани

• 2 сауны

• Закрытая 3-этажная автостоянка

• Детские игровые площадки

• Камелии

• Система внутренней связи

• Круглосуточная камера видеонаблюдения

• Генератор

• Зоны отдыха

Есть просторные жилые помещения, которые вы наполните любовью.

Это единственный и последний элитный проект в регионе, в котором есть все эти социальные объекты.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Проект, который находится на границе района Чинар Махаллеси и Ардычлы и имеет лучшее место для вашей семьи, имеет более 200 магазинов, торговых центров, больниц, стоматологов, аптек и магазинов вокруг него.

Можно достичь все ваши потребности в нескольких минутах ходьбы 24/7.

Коммерческие объекты класса люкс, которые будут реализованы вместе с 70 различными коммерческими объектами в рамках нашего проекта.

Концепции воплотятся в жизнь в виде уличных магазинов только на первом этаже дома вашей мечты.

• Торговый центр Акбаты: 1 км (5 минут)

• Госпиталь Истинье Лив: 800 м (3 минуты)

• Аквадельфин: 2,7 км (6 мин)

• Эсеньюртская государственная больница: 3,5 км (8 минут)

• Госпиталь Медикана: 7 км (14 мин)

• Госпиталь MediLife: 9,5 км (12 мин)

• АВМ Мигрос: 8,4 км (11 минут)

• Торговый центр Marmara Park: 7,8 км (11 минут)

• Марина: 13 км (15 минут)

• 3-й аэропорт: 36 км (30 мин)

• ТЮЯП: 7,2 км (12 минут)

• Ториум АВМ: 11 км (15 минут)

ТРАНСПОРТ

E-5 и Metrobus: 4 км (7 минут)

ТЭМ: 900 м

Перед проектом проходят 7 различных автобусных маршрутов. С этими линиями;

• Импровизация

• Охотники

• Аксарай

• Бахчешехир

• Бакиркёй

• Бююкчекмедже

• В Богазкёй

Вы можете добраться до пляжа Бююкчекмедже, Авджилара и Бахчешехира на маршрутке.