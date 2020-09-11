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Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство

Toslak, Турция
от € 215,000
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Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
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О комплексе

Представляем вашему вниманию Элитный комплекс таунхаусов под гражданство Турции. Район Конаклы.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

  • Элитная недвижимость с соответственным уровнем обслуживания и новейшими технологиями.
  • Особенная атмосфера загородной жизни с комфортом управляемого комплекса и новым кругом общения.
  • Уникальный дизайн-проект с бассейнами вплотную к балконам. Прямо с апартаментов — в бассейн!
  • Панорамный вид на Средиземное море.
  • Высокий инвестиционный потенциал.
  • Подходит под получение гражданства Турции за инвестиции!
  • Без аналогов! Проект с нестандартной концепцией для незабываемого морского отдыха.

 

ЛОКАЦИЯ:  Район Аланьи: Конаклы. Курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл. 110 км от аэропорта Анталии. Рядом с комплексом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море. 350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.

Комплекс находится в 300 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Проект занимает участок 5000 м2. состоит из 8-ми двухэтажных блоков, между которыми расположены бассейны, примыкающие к балконам апартаментов на первом этаже. Всего 36 апартаментов.

Старт строительства: июнь 2022. Завершение строительства: май 2024.

 

ВИДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  Со всех квартир виды на бассейн, территорию комплекса, природу, окресности, море.

 

АПАРТАМЕНТЫ:  Двухуровневые таунхаусы 2+1 с просторной гостиной 29 м2, общая площадь 91 м2. Потолки 3,5 м высотой. 2 совмещенных санузла

 

ИНФРАСТРУКТУРА:  Большие открытые бассейны и крытый зимний бассейн, фитнес-зал, турецкие бани, паровая комната, сауна, зона отдыха, ресторан (кафе), детская игровая площадка, лобби, ухоженная зеленая территория,  зоны отдыха и барбекю, автомобильная парковка, электрогенератор, трансфер на пляж.

 

УСПЛОВИЯ ОПЛАТЫ:  На время строительства у Вас есть прекрасная возможность приобрести апартаменты у моря с беспроцентной рассрочкой, при первом взносе 30%

 

Элитный комплекс таунхаусов в районе Конаклы — подарит Вам поистине роскошное проживание на берегу Средиземного моря!

 

 

О районе:

Конаклы – небольшой курорт на юге Турции, на Средиземном море, расположенный в 12 км к западу от города Аланья. Численность населения – 30 000, большая часть из которых работает в сфере обслуживания туристической отрасли, а также занимается фермерской деятельностью.

Конаклы – очаровательный курортный городок, который предоставляет  возможность уединиться от городской суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к общественной жизни благодаря своей близости к важным деловым, торговым, культурным, художественным и развлекательным центрам, близости пляжа и остановокам общественного транспорта. Отличное местоположение позволяет наслаждаться теплым морем, отличной погодой, единением с природой, а соскучившись по цивилизации, быстро оказаться в центре города Аланья. Также, сосновый лес и апельсиновые плантации не только насыщают здесь воздух приятными ароматами, но и делают его целебным.

Местонахождение новостройки
Toslak, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 80 000 м
Море 300 м
Магазин 800 м
Детский сад 1 000 м
Школа 1 000 м
Остановка транспорта 300 м
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Жилой комплекс Элитный комплекс таунхаусов под гражданство
Toslak, Турция
от € 215,000
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Окончание строительства - май 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухонная бытовая техника Franke/Siemens (духовой шкаф, варочная панель, вытяжка, посудомоечная машина)
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в элитном спокойном районе, рядом с торговыми центрами, школами, больницами и гаванями, автомагистралями и остановками общественного транспорта.

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