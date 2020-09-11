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Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке

Мерсин, Турция
от € 71,000
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Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
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О комплексе

 

Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.

  • Дата начала строительства — 28.02.2023
  • Дата окончания строительства — 31.12.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Аквапарк
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Фитнес-центр
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корть
  • Футбольное поле
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифт
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 500 метров

 

О районе:

Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.

Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0 – 74.0
Цена за м², € 978 – 994
Цена квартиры, € 62 000 – 73 000
Местонахождение новостройки
Мерсин, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 60 000 м
Море 500 м
Магазин 500 м
Детский сад 500 м
Школа 500 м
Остановка транспорта 500 м
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Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
Мерсин, Турция
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