Жилой комплекс Квартира под инвестиции в Томюке
О комплексе
Представляем Вашему вниманию новая резиденция со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в районе Томюк, города Мерсин, на расстояние 500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять восьмиэтажных блока с закрытой территорией и с отличной множетсвенной социальной инфраструктурой. Томюк не зря называют райским уголком – здесь отличные галечные и песчаные пляжи с чистейшей водой, много зелени, особенно красивы экзотические ливанские кедры. Томюк активно развивается, имеет собственную инфраструктуру и удобное транспортное сообщение с другими районами.
- Дата начала строительства — 28.02.2023
- Дата окончания строительства — 31.12.2024
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 75 м2
- Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 142 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
- Система природного газа
Новая резиденция в Томюке будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- Бар у бассейна
- Аквапарк
- Турецкая баня
- Сауна
- Фитнес-центр
- Баскетбольная площадка
- Теннисный корть
- Футбольное поле
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифт
- Генератор
- Расстояние до моря: 500 метров
О районе:
Томюк — уютный микрорайон в районе Эрдемли, который является частью провинции Мерсин. Расстояние до Мерсина составляет 27 км, а до Эрдемли — 12 км, до центра которого можно добраться за 10 минут на общественном транспорте. До города Мерсин постоянно курсирует автобус и маршрутки, время в пути составляет 30 минут.
Томюк – райский уголок, для тех кто предпочитает спокойствие городской суете, широкие набережные для прогулок и занятий спортом, в легкой доступности сетевые магазины, район очень популярен среди русскоязычного населения. Новые кварталы здесь строятся на берегу моря прямо на главной магистрали D.400, соединяющей Мерсин с западом. А купаться в море можно на любом пляже района Томюк.
|Аэропорт
|60 000 м
|Море
|500 м
|Магазин
|500 м
|Детский сад
|500 м
|Школа
|500 м
|Остановка транспорта
|500 м