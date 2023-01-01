Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
О комплексе
Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс со собственной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.
Занимаемая территория резиденции составит 5300 м2. Количество квартир — 68.
- Дата начала строительства — 01.02.2023
- Дата окончания строительства — 30.08.2024
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 70 м2
- Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 90 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолки
- Современные межкомнатные двери
Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Закрытый бассейн
- Детский бассейн
- Бар у бассейна
- Кинотеатр
- Турецкая баня
- Сауна
- Бильярд
- Теннисный корт
- Детская площадка
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая парковка
- Лифты
- Генератор
- Расстояние до моря: 1500 метров
О районе:
Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.
В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.
|Аэропорт
|10 000 м
|Море
|1 200 м
|Магазин
|200 м
|Детский сад
|500 м
|Школа
|500 м
|Остановка транспорта
|200 м