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Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше

Gazipasa, Турция
от € 135,000
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Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
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О комплексе

Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс со собственной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 5300 м2. Количество квартир — 68.

  • Дата начала строительства — 01.02.2023
  • Дата окончания строительства — 30.08.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 70 м2
  • Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 90 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Кинотеатр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Бильярд
  • Теннисный корт
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 1500 метров

 

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 45.0 – 60.0
Цена за м², € 1 999 – 2 987
Цена квартиры, € 124 000 – 139 000
Местонахождение новостройки
Gazipasa, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 10 000 м
Море 1 200 м
Магазин 200 м
Детский сад 500 м
Школа 500 м
Остановка транспорта 200 м

Видеообзор в жилом комплексе Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше

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Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше
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