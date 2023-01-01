Жилой комплекс Инвестиционный люксовый комплекс в Газипаше

Рады Вам представить новый инвестиционный комплекс со собственной инфраструктурой. Расположенный в районе Газипаша, на расстояние 1500 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно десятиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Газипаша — это название рая, спрятанного между зеленью Таврских гор и бирюзовыми тонами Средиземного моря, зеленым ожерельем банановых садов.

Занимаемая территория резиденции составит 5300 м2. Количество квартир — 68.

Дата начала строительства — 01.02.2023

Дата окончания строительства — 30.08.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 70 м2

Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 90 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолки

Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Газипаша будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Закрытый бассейн

Детский бассейн

Бар у бассейна

Кинотеатр

Турецкая баня

Сауна

Бильярд

Теннисный корт

Детская площадка

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая парковка

Лифты

Генератор

Расстояние до моря: 1500 метров

О районе:

Газипаша это стремительно развивающийся район, где уже есть необходимая для полноценного проживания городская инфраструктура, налажено транспортное сообщение. И конечно, главным плюсом и преимуществом района Газипаша является международный аэропорт, а также потрясающая природа.

В Газипаша просторный пляж без толп людей, с уютными кафе, красивой набережной. Есть также уникальный пляж с теплыми бассейнами из каменных глыб, красивые места в скалистой местности, которые вы с таким восторгом разглядывали на фото в интернете. Можно нырять с маской, рыбачить, плавать, заниматься водным спортом, бегать вдоль моря в спокойной обстановке, кататься на велосипеде.