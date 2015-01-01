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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли

Uectepe, Турция
от € 57,000
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Жилой квартал Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли
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О комплексе

Представляем вашему вниманию новый инвестиционный комплекс с собственной инфраструктурой. Расположенный в популярном районе Эрдемли, на расстояние 1000 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой одно четырнадцатиэтажное здания с закрытой территорией и с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Количество квартир — 294.

  • Дата начала строительства — 30.04.2023
  • Дата окончания строительства — 30.04.2025

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 62 м2
  • Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 89 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолки
  • Современные межкомнатные двери
  • Система природного газа

Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Турецкая баня
  • Детская площадка
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая парковка
  • Лифты
  • Генератор

 

О районе:

Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей.

Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Здесь же находится знаменитый Девичий замок (Kız Kalesi), который вносит большой вклад в туристический сектор и является самым подходящим местом для купания, т.к. данный пляж отмечен «Голубым флагом».

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0 – 65.0
Цена за м², € 715 – 934
Цена квартиры, € 51 000 – 61 000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м²
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € 50 000
Местонахождение новостройки
Uectepe, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 60 000 м
Море 1 000 м
Магазин 100 м
Детский сад 500 м
Школа 500 м
Остановка транспорта 300 м

Видеообзор в жилом квартале Новый инвестиционный комплекс в Эрдемли

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