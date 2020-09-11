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Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс

Каракокали, Турция
от € 188,300
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Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
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О комплексе

Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

  • Дата начала строительства — 01.09.2022
  • Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

  • Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
  • Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
  • Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

  • Чистовая отделка
  • Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
  • Подвесные потолка
  • Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Закрытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Infinity бассейн
  • Аквапарк
  • Кафе/ресторан
  • Кинотеатр
  • Спа-центр
  • Массажные кабинеты
  • Паровая комната
  • Турецкая баня
  • Джакузи
  • Сауна
  • Зона медитации/йоги
  • Фитнес-центр
  • Детская игровая комната
  • Детская площадка
  • Ресепшен
  • Зона для барбекю
  • Ухоженная зелёная территория
  • Консьерж
  • Охрана 24/7
  • Видеонаблюдение 24/7
  • Открытая/закрытая парковка
  • Лифты
  • Генератор
  • Расстояние до моря: 1300 метров

 

О районе:

Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам.

С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.

Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 55.0 – 70.0
Цена за м², € 1 146 – 3 445
Цена квартиры, € 77 000 – 195 500
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0 – 130.0
Цена за м², € 1 227 – 2 160
Цена квартиры, € 155 000 – 201 000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Вилла
Площадь, м² 160.0
Цена за м², € 1 420
Цена квартиры, € 235 000
Квартиры Квартира
Площадь, м² 50.0 – 67.0
Цена за м², € 1 927 – 3 269
Цена квартиры, € 115 000 – 215 000
Местонахождение новостройки
Каракокали, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 40 000 м
Море 1 300 м
Магазин 100 м
Детский сад 100 м
Остановка транспорта 50 м
Школа 100 м

Видеообзор в жилом комплексе Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс

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Жилой комплекс Шикарные апартаменты в престижном комплексе район - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры и виллы в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 88 до 470 квадратных метра. Расстояние до моря 2200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
Застройщик: TRANIO

Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж.

Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • В пешей доступности несколько автобусных остановок
  • Станция метро — в 4 минутах ходьбы
  • В радиусе 1 км есть несколько парков, супермаркетов, магазинов, кафе и ресторанов
  • До двух главных шоссе города — 5 и 10 минут на машине
  • Знаменитый ТЦ Vadistanbul — 10 минут на машине

Проект удобно расположен между деловыми центрами — районами Левент и Маслак — и историческим центром города.

  • Левент — 10 минут на машине
  • Маслак — 12 минут на машине
  • Площадь Таксим — 12 минут на машине
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