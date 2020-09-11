Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
О комплексе
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.
Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.
- Дата начала строительства — 01.09.2022
- Дата окончания строительства — 01.09.2024
Планировки квартир:
- Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2
- Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2
- Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2
- Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2
Информация о квартирах:
- Чистовая отделка
- Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
- Подвесные потолка
- Современные межкомнатные двери
Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
- Открытый бассейн
- Закрытый бассейн
- Детский бассейн
- Infinity бассейн
- Аквапарк
- Кафе/ресторан
- Кинотеатр
- Спа-центр
- Массажные кабинеты
- Паровая комната
- Турецкая баня
- Джакузи
- Сауна
- Зона медитации/йоги
- Фитнес-центр
- Детская игровая комната
- Детская площадка
- Ресепшен
- Зона для барбекю
- Ухоженная зелёная территория
- Консьерж
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Открытая/закрытая парковка
- Лифты
- Генератор
- Расстояние до моря: 1300 метров
О районе:
Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам.
С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
|Аэропорт
|40 000 м
|Море
|1 300 м
|Магазин
|100 м
|Детский сад
|100 м
|Остановка транспорта
|50 м
|Школа
|100 м