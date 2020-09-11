Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс

Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни.

Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2.

Дата начала строительства — 01.09.2022

Дата окончания строительства — 01.09.2024

Планировки квартир:

Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2

Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2

Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2

Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2

Информация о квартирах:

Чистовая отделка

Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной

Подвесные потолка

Современные межкомнатные двери

Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.

Инфраструктура комплекса:

Открытый бассейн

Закрытый бассейн

Детский бассейн

Infinity бассейн

Аквапарк

Кафе/ресторан

Кинотеатр

Спа-центр

Массажные кабинеты

Паровая комната

Турецкая баня

Джакузи

Сауна

Зона медитации/йоги

Фитнес-центр

Детская игровая комната

Детская площадка

Ресепшен

Зона для барбекю

Ухоженная зелёная территория

Консьерж

Охрана 24/7

Видеонаблюдение 24/7

Открытая/закрытая парковка

Лифты

Генератор

Расстояние до моря: 1300 метров

О районе:

Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам.

С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.