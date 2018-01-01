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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от € 757,521
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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром.

Окончание строительства - сентябрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Детский сад - 100 метров
  • Начальная школа - 200 метров
  • Колледж - 1,5 км
  • Ближайшая больница - 700 метров
  • Босфорский мост - 5 минут
  • Линия метро - 5 минут
  • Тоннель Евразия - 2 минуты
  • Паром - 7 минут
  • Бебек и Бешикташ - 20 минут
  • Маслак - 25 минут
  • Галатская башня - 10 минут
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
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Жилой комплекс Стильный и современный Жилой Комплекс в Алании
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Алания — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Алании, который является одним из самых важных достопримечательностей. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. Все пляжи Алании в хорошем состоянии, с песком и чистым прозрачным морем.
Жилой проект расположен в районе Оба, который является центром жизни Алании и находится в центре города с современной архитектурной структурой и роскошными моделями квартир.
В продаже имеются следующие типы апартаментов: 1+1 (50 м2) и 3+1 (152 м2).
Особенности инфраструктуры: открытый бассейн, фитнес, джакузи, сауна, лобби, кафетерий, открытая парковка, система видеонаблюдения, садовое освещение, видеодомофон.
Особенности локации: расстояние до моря 1.300 м, до ТЦ Метро 950 м.
Дата начала строительства июль 2021г., дата завершения строительства апрель 2022г.
Жилой комплекс Новые апартаменты в отличной локации - Каргыджак
Akarca, Турция
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 54 до 145 квадратных метра. Расстояние до моря 200 метров.Новые апартаменты в Каргыджаке – хвойные леса с видом на море.  Если вам необходима тишина и спокойствие, то вам в Каргыджак, именно здесь уникальное сочетание лесов, гор и отличного вида на море.  В районе преобладает новый жилой фонт, ведь Каргыджак, достаточно активно застраивается новыми жилыми комплексами разной ценовой категории.Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Покупая новые квартиры в Каргыджаке, вы «убиваете одним выстрелом, двух зайцев» - инвестиция и отличное место для жизни или отдыха.
Жилой квартал Резиденция люкс-класса в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
Застройщик: Basic Apartment Real Estate
На берегу Средиземного моря в самом популярном районе Аланьи, Махмутлар, в мае 2020 года расположилась замечательная резиденция люкс-класса.Расположение комплекса удачно спроектировано на первой береговой линии всего в 50 метрах от пляжа. Данный комплекс построен на участке 3 989 м2 и состоит из 2-х 12-ти этажных блоков, в которых находятся 146 первоклассных апартаментов различных планировок. Учитывая идеальное местоположение, вы сможете наслаждаться изумительной панорамой побережья и горных массивов, старинной крепостью Аланьи прямо с террасы своего дома. В данном комплексе всё продумано для того, чтобы вы увидели и почувствовали высокий уровень жизни. 1. Квартиры 1+1 площадью 65-70 м2 - одна спальная комната, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, балкон. 2. Квартиры 2+1 площадью 90-105 м2 - две спальные комнаты, гостиная, совмещенная с кухонной зоной, ванная комната, гостевой санузел, балкон - Аквапарк - Бассейн - Бильярд - Детская площадка - Детский бассейн - Крытый бассейн - Настольный теннис - Открытая парковка - Охрана - Сад - Сауна - Фитнес зал - Хамам - Электрогенератор
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