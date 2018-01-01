Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной, бассейном и детским клубом, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от € 757,521
О комплексе
Резиденция располагает большой зеленой зоной, детской площадкой и детским клубом, пешеходной дорожкой, крытым бассейном, сауной, фитнес-центром.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Детский сад - 100 метров
- Начальная школа - 200 метров
- Колледж - 1,5 км
- Ближайшая больница - 700 метров
- Босфорский мост - 5 минут
- Линия метро - 5 минут
- Тоннель Евразия - 2 минуты
- Паром - 7 минут
- Бебек и Бешикташ - 20 минут
- Маслак - 25 минут
- Галатская башня - 10 минут
Местонахождение новостройки
Ускюдар, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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