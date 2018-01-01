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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 522,119
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами.

Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре района Картал, на автомагистрали Е-5, рядом с гаванями и аэропортом.

  • Порт Пендик - 3 км
  • Побережье - 1,8 км
  • Станция метро - 600 метров
  • Аэропорт - 8 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 522,119
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Застройщик: TRANIO

В проекте есть квартиры с 2-3 спальнями и 3 этажа с коммерческими помещениями.

Также, в комплексе удобная инфраструктура: фитнес-центр, сауна, крытый бассейн, детская игровая площадка, многофункциональная спортивная площадка, гостевые гостиничные номера, зарядки для электромобилей.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Станция метро Султанбейли (М5) - 2 мин
  • Автовокзал - 1 мин
  • Шоссе E80 - 2 минуты
  • Мост FSM - 30 минут
  • Аэропорт им. Сабихи Гокчен - 15 минут

Торговые центры рядом

  • ТЦ Rings - 10 мин пешком
  • ТЦ Атлас Парк - 10 мин
  • ТЦ Виапорт - 10 минут на машине

Учебные заведения

  • Okyanus Koleji через дорогу
  • Fen Bilimleri в 5 минутах от проекта
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы рядом

  • Аджибадем Санджактепе
  • Больница Сайги
  • Больница Эрсой
  • Больница Дуньягоз
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Обе - Алания. В доме имеются планировки квартир: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь от 52 до 321 квадратных метров. Расстояние до моря 2700 метров.Набережная района Оба выходит на знаменитый проспект Ататюрка и оборудована для велотранспорта, пробежек, спорта на открытом воздухе, пляжного спорта, прогулок у моря. От центра Алании район Оба отделяет естественная граница – река Оба Чай с облагороженными и усыпанными зеленью берегами. Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Пляжи в Оба песочно-галечные, с инфраструктурой для отдыха и спорта. Нижняя Оба у моря более активная, туристическая, здесь много отелей и чуть меньше новых проектов, за то в Верхней Обе вы всегда сможете купить квартиры в новых домах.
Многоквартирный жилой дом Kagithane Istanbul Apartments Compound
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Застройщик: Binaa Investment
Почему это свойство؟ Географическое положение близко к деловой жизни в центре города, и оно подходит для развлечений вашей семьи недалеко от крупнейших торговых центров Стамбула. Богатые и разнообразные внутренние социальные объекты, подходящие для всех членов семьи. Инвестиции в недвижимость в этом проекте - реальная возможность благодаря близости к Маслаку, Левенту и самым престижным финансовым и деловым центрам. Вы будете соседом природы и будете наслаждаться чистым свежим воздухом и зеленью белградских лесов.
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