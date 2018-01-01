Жилой комплекс Апартаменты с террасами в высотной резиденции с бассейном и панорамным видом, рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 522,119
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О комплексе
Предлагаются просторные апартаменты с ухоженными террасами.
Резиденция располагает террасами и джакузи, панорамным видом на море, супермаркетом, кафе и ресторанами, открытым бассейном, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, пешеходными дорожками, детскими площадками.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре района Картал, на автомагистрали Е-5, рядом с гаванями и аэропортом.
- Порт Пендик - 3 км
- Побережье - 1,8 км
- Станция метро - 600 метров
- Аэропорт - 8 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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