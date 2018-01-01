Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями Стамбула, Турция
Piri Pasa Mahallesi, Турция
от € 278,828
1 / 6
О комплексе
Резиденция располагает круглосуточной системой безопасности и парковкой.
Окончание строительства - март 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в нескольких минутах от исторических и культурных достопримечательностей.
- Медицинский центр - 3 минуты
- Больница - 5 минут
- Школа - 3 минуты
- Университет - 7 минут
- Аэропорт Стамбула - 45 минут
- Таксим - 9 минут
Местонахождение новостройки
Piri Pasa Mahallesi, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы