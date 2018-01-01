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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями Стамбула, Турция

Piri Pasa Mahallesi, Турция
от € 278,828
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Жилой комплекс Современная малоэтажная резиденция рядом с достопримечательностями Стамбула, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной системой безопасности и парковкой.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в нескольких минутах от исторических и культурных достопримечательностей.

  • Медицинский центр - 3 минуты
  • Больница - 5 минут
  • Школа - 3 минуты
  • Университет - 7 минут
  • Аэропорт Стамбула - 45 минут
  • Таксим - 9 минут
Местонахождение новостройки
Piri Pasa Mahallesi, Турция
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