Жилой комплекс Новая элитная резиденция с бассейном, зеленой зоной и спортивными площадками в центральном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 291,585
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О комплексе
Резиденция располагает футбольным полем, баскетбольной площадкой, теннисным кортом, фитнес-центром, детскими площадками, кафе и рестораном, зеленой зоной, беседкой, зоной барбекю, бассейном, фитнес-центром, сауной и турецкой баней, парковкой, системой безопасности.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от отелей, кафе, ресторанов, спортивных и оздоровительных центров.
- Автомагистраль - 1,5 км
- Гавань - 1,7 км
- Станция метро - 2 км
- Ближайший аэропорт - 37 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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