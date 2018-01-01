Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 285,207
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О комплексе
Предлагаются престижные апартаменты с ухоженными террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, детскими площадками, тренажерными залами, круглосуточной службой безопасности, крытой парковкой, ухоженными зелеными зонами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Удобства и оснащение в доме
- Полы с подогревом
Недвижимость находится в центре города, недалеко от Босфора.
- Университет - 1,3 км
- Пляж - 2 км
- Мост Фатих Султан Мехмет - 4 км
- Мост мучеников 15 июля - 3 км
- Евразийский туннель - 10 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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