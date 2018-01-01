Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 267,894
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О комплексе
Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.
Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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