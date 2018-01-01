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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 267,894
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты c высококачественной отделкой.

Резиденция располагает садами и зонами отдыха, спортивными и детскими площадками, кафе и ресторанами, фитнес-залом, спа-центром с парной, сауной и турецкой баней, крытыми бассейнами для детей и взрослых.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в динамичном районе, рядом с остановками общественного транспорта, всей необходимой инфраструктурой, торговыми центрами, парками, школами и больницами.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и спа-центром, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 267,894
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Жилой комплекс Уютные апартаменты в новом комплексе - район Оба
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые апартаменты в районе Оба. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 47 до 213 квадратных метров. Расстояние до моря 1000 метров.Когда у наших клиентов встаёт вопрос о покупке новой квартиры в районе со всеми благами и отличными соседями европейцами, то мы с полной уверенностью предлагаем новые квартиры именно в Обе.  Оба отлично подойдет тем семьям, которые хотят жить рядом с центром Алании, при этом иметь всё самое лучшее, что есть в Аланье. Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migro, хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, так же в Обе находится самая большая государственная больница Аланьи. Для тетей всех возрастов приставлены: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал однокомнатная квартира с полной меблировкой в ​​аренду с бассейном
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Застройщик: Basic Apartment Real Estate
Жилой комплекс Жилой Комплекс с развитой инфраструктурой
Махмутлар центр, Турция
Сдача в: 2024

Представляем вашему вниманию Новый жилой комплекс в Махмутларе на 90 квартир. Махмутлар - район с самой развитой городской инфраструктурой. Здесь можно найти все, что необходимо для комфортной жизни в Турции. В районе, так же, хорошо развита инфраструктура для детей: парки, детские кафе, игровые и спортивные площадки, школы, детские садики. Изюминкой Махмутлара является набережная с широкой пешеходной зоной для прогулок. Вдоль моря, среди пальм и цветов, стоят скамейки и беседки с видом на море. Здесь самые красивые закаты с видом на Аланийскую крепость. Через Махмутлар проходят автобусы во всех направлениях. Остановки расположены на расстоянии 300 м друг от друга.  Вы легко сможете доехать до любой точки Алании на общественном транспорте или такси.
Комплекс располагается на территории площадью 2 935м2. где есть вся необходимая социальная инфраструктура. Расстояние до моря составляет 850 метров, до центра Алании 10 км.
На продажу представлены квартиры следующих планировок: 1+1, 2+1 и 3+1.
Первоначальный взнос 40%, остальная часть распределяется равными частями до конца строительства апрель 2024 года.

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