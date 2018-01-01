Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от € 621,372
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О комплексе
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.
Окончание строительства - январь 2025 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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