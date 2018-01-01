Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

Апартаменты в 5 этажном комплексе Granada Boutique Residence на первой береговой линии, в 50 метрах от пляжа и 200 метрах от центра города Алания, Оба.Рядом с комплексом Granada Boutique Residence в пешей доступности расположены магазины, сельскохозяйственный базар два раза в неделю, рестораны, парки с тренажерами, футбольное поле, прекрасная набережная вдоль всего побережья с велодорожками и крупные торговые центры, такие как Metro, Alanyum, раз в неделю сельскохозяйственный базар. Так же рядом остановки общественного транспорта - в течение 10 минут вы окажетесь в самом центре города. Днем вы можете насладиться морем и принять солнечные ванны, а вечером вы имеете прекрасную возможность окунуться в ритм жизни ночного города. В апартаментах 1+1 имеются две комнаты: просторная кухня американского типа совмещенная с залом, одна спальня и ванная комната. Все оборудовано современной высококачественной техникой. Ванная комната оборудована современной душевой и нагревателем воды. Апартаменты 2+1 имеет две просторные спальни, кухню американского типа и комнату отдыха, а так же два туалета и душевую комнату. Два больших балкона с прекрасным видом на Средиземное море и на завораживающие Торосские горы. Апартаменты (дуплексы) 2+1 и 4+1 двухуровневые. РесепшнОткрытый бассейнФитнес залЛоббиБарКомната отдыхаТурецкий хамамФинская саунаДушевые комнатыЗона отдыха и барбекюСпутниковое телевидениеГенераторЛифтКонсьержПарковка