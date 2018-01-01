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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от € 621,372
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном.

Окончание строительства - январь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Мраморноморский регион, Турция
от € 621,372
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